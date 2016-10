Eile toimus Saksamaal Ludwigshafenis BASFi keemiatehases plahvatus ja tulekahju, kus sai surma kaks tehases töötanud tuletõrjujat. Plahvatuse põhjust pole siiani õnnestunud välja selgitada, sest purunenud torudest lekib gaasi, teatas Deutsche Welle.

Põleng tekitas tohuut suitsusamba(ULLI ZIEGENFUSS)

BASF andis täna pressikonverentsi, kus teatati, et õnnetuses hukkus kaks tehase tuletõrjebrigaadi töötajat. Üks inimene on siiani kadunud ja kuus on saanud tõsiselt vigastada.

Plahvatuse tekkepõhjus pole selge, sest uurijad ei pääse lekkivatele gaasitorudele ligi. Politsei kinnitusel on terrorirünnak siiski välistatud.