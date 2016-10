Videol on õnnelik pruut Venemaalt, kes oma abikaasaga fotograafile poseerib - taustaks õitega ehitud auto. Siis aga tagurdab auto järsult minema, kuid haarab õnnetuseks kaasa ka pruudi kleidi alumise osa...

Videolt jääb küll mulje, et asi oleks justkui nii planeeritud, sest hoolimata seelikuta jäänud kriiskavast pruudist - peig on rahulik, vahendab The Sun.

Pruut nõuab, et tema pildistamine ja filmimine katkeks, kuid sellest ei tee keegi välja.

Video!