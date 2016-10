Selline lähenemine on kipakas nii eetiliselt – lükata vastutust lahutatud abikaasale! – kui ka äriliselt. Kui lihtne oleks elu, kui ükskõik millise äri untsuminekul saaks viidata muutunud olukorrale, lahutusele või veel mõnele "ootamatule" probleemile ning pangale tuleks tagasi maksta kümnendik algsummast.

President Ilves on varem rõhutanud, et Euroopa Liit pole kusagil Brüsselis, vaid meie ise olemegi Euroopa Liit. Kas aga Euroopas saaks äri ajada sel moel, nagu praegu viidatakse Ärma turistide majutamise projekti umbejooksmisel – tegemist oli üleüldse presidendi toonase abikaasa Evelini projektiga ja lisaks kerkisid ootamatud takistused.

Ametist lahkunud presidendi Toomas Hendrik Ilvese Ärma rahastamise skandaal on omandanud rahvusvahelise mõõtme, sest ka Euroopa Komisjon hakkas uurima, kas toetuse osaline tagasinõudmine vastab ELi reeglitele. Auditi tellis ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Rääkimata sellest, et pärast äriga alustamist ei saa presidendiks saamist nimetada kuidagi ettenägematuks asjaoluks. Presidendiks kandideeritakse, mitte ei nimetata – isegi Kersti Kaljulaid pidi kiirkorras äravalimiseks andma oma nõusoleku.

Samas ei saa Ilvesele kuidagi ette heita soovimatust hakata tegelema turistide majutamisega. Igast ärist peab olema võimalik väljuda. Antud juhul on vähemalt kõrvaltvaatajaile tundunud imelik nii ärist väljumiseks valitud tee, kus neli aastat tagasi allkirjastatud otsus alles nüüd ootamatult päevavalgele tuli, kui ka see, et presidendil tuli tagastada kõigest kümnendik kogusummast.