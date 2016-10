Õigemini lõpetatakse suurpartei õitseng esimees Edgar Savisaare kõrvaldamisega. Iga neljas, kes meile tänaval vastu tuleb, on täna veel Savisaare Keskerakonna valija. Nad on tema erakonda valinud kakskümmend viis aastat järjest. Kuid pärast 5. novembri erakorralist kongressi jääb enamik neist hääletamise päeval koju või ei pane oma ID-kaarti arvutisse. Novembrikuu esimesel laupäeval peab Keskerakonna „revolutsiooniline“ osa Suure Edgari poliitilisi matuseid. Sel päeval peab esimehe koha võitma endale Savisaare omaaegne lemmiklaps ja õpilane Jüri Ratas. Tema on pandud õpetaja troonilt tõukajaks.

Kindlasti tal see ka õnnestub, sest ettevalmistused pidulikuks hetkeks kestavad juba kolmandat aastat. Viimastel aastatel, kui esimees oli hõivatud pealinna ülesehitamisega, jäi maarahvas sageli vaeslapse ossa. Osakondade rahastamine oli lünklik, tähelepanu neile väiksevõitu. Neid oli kerge üle võtta, lubades solvunuile tulevikus uut arvutit ja referentidele kõrgemat palka.

Nii saavutati Savisaare vastaste ülekaal Võru-, Põlva-, Jõgeva-, Saare- ja Järvamaa ning mitmes teises kohalikus juhatuses. Valiti omad esimehed. Piirkonna esimehel on aga piiramatu võim. Tema korraldab aruande-valimiskonverentsi, kus partei volikogu liikmeteks saavad just need, kes tarvis.

Siit ka laupäevase volikogu valimistulemused. Uus esimees Kersti Sarapuu sai 106 ja tema vastaskandidaat Peeter Ernits 51 häält. Kandidaadiks oleks võinud üles seada kas või Kaera-Jaani, häälte suhe oleks jäänud endiseks. Kaks kolmandikku toetab alati Simsoni leeri ettepanekuid ja üks kolmandik Savisaare leeri omi.

Sama käib kongressi kohta. Piirkonna esimees isiklikult kinnitab nimekirja ustavaist inimestest, kes sõidavad järgmisele kongressile. Erakorralisele kongressile Paides tuleb veelgi rangemalt kontrollitud seltskond. Järvamaa pealinnas saabub Savisaarele saatuslik tõehetk, kus ta vastaste plaanide kohaselt peab oma võimu kaotama. Paide kongressil on vaid üks suur eesmärk: Savisaare poliitiline hävitamine!