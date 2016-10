Viibin juba mitmendat nädalat töö asjus Ühendriikides ja see on andnud hea võimaluse jälgida presidendikandidaatide väitlusi televisiooni kaudu ja hoida näppu "tavaliste" ameeriklaste poliitilisel pulsil.

Ilmselt jäi paljudele Õhtulehe lugejatele ja avalikkusele kaunis kehv mulje sellest, kuidas meie – eestlaste – presidendi valimise kampaania kulges viimaste kuude jooksul. Minu arvates näitas see, kuivõrd suhteliselt katki või siis kehvasti on visandatud me poliitiline süsteem. Lõppresultaat nägi välja rohkem hädaabilahenduse ja kombinatoorika, kui sada protsenti tervitatava tulemuse moodi. Keskusteludesse süvenedes ja kahte riiki omavahel võrreldes mõjub Eesti elu aga kõigest hoolimata tsiviliseerituma ja diskreetsemana, kui see, mis USAs on praegu käimas.

Kui argieestlased on sunnitud jälgima oma presidendi valimist suure vahemaa pealt – Eestis teeb nn poliitiline eliit presidendi selekteerimise raske töö ju meie eest ära –, siis Ameerika inimesed tänavalt osalevad vahetult valimismöllus. Taksojuhtide ja juhuslike vestluskaaslastega juttu ajades jääb mulje, nagu sel korral oleks Ameerikas tublisti rohkem kaalul, kui argisematel valimisaastatel. Mitme inimese kodurõdud ja majaseinad on ehitud oma eelistatud kandidaadi nimega. Selleks on tarvitusele võetud suured kangad ja lipud.

Donald Trumpi ja Hillary Clintoni vahelise siin-armu-ei-anta-heitluse teravust iseloomustavad kõige ilmekamalt ja vahetumalt kahe kandidaadi vahelised debatid. Mõne aja eest leidis siin aset ka asepresidendikandidaatide asine debatt, mis möödus sisukalt, kuid isegi kübeke igavalt, nii nagu võiks oodata, kui kohtuvad kaks haritud ja vilunud poliitikut. Ent peamist ja isegi lummavat tähelepanu on arusaadavalt köitnud just peategelaste sõnasõjad, mis on läinud järjest teravamaks ja riiakamaks. Erakordselt tulise viimase Clintoni-Trumpi kohtumise kestel hüüdis Trump pidevalt repliike vahele, kui Clintonile oli sõna antud. Hillary suutis end sellegipoolest kuidagi vaos hoida. Televaataja võib Trumpi poliitiliste mõtete ja ettepanekutega küll nõustuda või osalt nõustuda või mitte nõustuda, kuid matsi mulje jätab too mees nii või teisiti.

Samas on Trump aja möödudes näidanud end õppimisvõimelisena. Kui ta väljendas end alguses vaid katkendlike fraaside – mitte isegi täislausega –, siis nüüd on suhtekorraldajad ja kampaaniameistrid teda mõnevõrra nõuetekohasemaks silunud. Kõnede kui selliste puhul on appi võetud ka teleprompterid, mis muudavad Trumpi esinemised sujuvamaks ja vähem kaootiliseks.

Eriti tänu sõnaandjate ehk debatijuhtide pidevale sekkumisele räägib Trump nüüd rohkem ja rohkem ka asjast. Teemadeks siis Ameerika majandus, Ameerika lõhestatus nii rasside kui ka klassikuuluvuse tasandil, maksud ja USA maksusüsteem, Süürias Venemaa tekitatud humanitaarkatastroof jne.

Ometi tikitakse asjalikemate sõnavõttude ette, taha ja vahele ridamisi isiklikke solvanguid. Rohkem Trump ja mõnevõrra vähem Clinton, sest viimane üritab asjalikuks jääda ja keskenduda päevaküsimuste detailidele.

Sellegipoolest on selgesti aimatav tunne, et ameeriklased seisavad 2016. aasta sügisel lõhkise küna ees. Paljudele ei istu Clinton, paljudele ei meeldi Trump. Nii nagu Eestis, on ka Ameerika puhul tunne, et valitseb väga pädevate, aga ka üdini ausate kandidaatide põud.

Puhas pole ka Clintoni või siis õigemini Clintonite abielupaari vestiesine, kuid Trumpi lood on aina halveneva maine tõttu veel hullemad.

Tõesti suuri laineid lööb äsja ilmsiks tulnud äärmiselt nilbe videosalvestis Trumpist 2005. aastal, kus ta kirjeldab, kui lihtne tal on oma seksuaalseid tunge naistele peale pressida, kes ei pidavat Trumpi hooplemise kohaselt suutma vastu seista kuulsatele ja rikastele meestele.

Trumpi viimasest pressikonverentsist on möödunud üle poole aasta ja üldiselt eelistab ta Twitterit kohtumistele ajakirjanikega – see käitumismall pole võõras ka mõnele Eesti poliitikule.

Pinged ei kao

USAs on tunnetatavad ka sellised jõulised allhoovused, nagu Euroopa päritolu ameeriklaste aimdus või koguni teadmine, et kui nad käesolevad valimised kaotavad, võivad valgenahalised USA latiinodele ja mustanahalistele valimistel edaspidi alla jääda.

Nii võib antud juhul rääkida Ameerika valge keskklassi agooniast ja võib-olla ka viimasest heitlusest, millest avalikult eriti küll rääkida ei tohi. Mitte, et keegi seda küsimust nii väga ka väldiks.

Ning tee mis tahad, Trump jätkab jäärapäiselt toetuse avaldamist Venemaa valitsejale Vladimir Putinile, samal ajal kui Clinton taunib samasuguse järjekindlusega teiste hukkamõistude hulgas venelaste käitumust Süürias, nimetades Aleppo rusudekspommitamist inimsusevastaseks kuriteoks.

Kõige selle juures tundub Trumpi-Clintoni vägikaikavedu kummaliselt tasavägiselt edenevat. Võimalik küll, et Trumpi neil päevil avalikuks tulnud naistesse pehmelt öeldes lugupidamatult mõjuv praalimine tema protsendipunkte alla kisub. Esialgu tundub see nii, kuid võib-olla ka mitte. Selge on vaid see, et Trump on võtnud sihiks püüda oma vastast kuu aega veel suisa paljaste rusikatega maha teha. Ka Hillary kampaania on muutunud seetõttu vähemalt osaliselt vastikult isiklikuks. Trumpi toetajad ei anna ju niisama andeks, et Hillary on nende valikut tembeldanud jälestusväärseks. Trump süüdistab oma vastast vabariiklaste või õigemini Trumpi toetajate lausvihkamises, ja ka selles tundub olevat rohkem kui tera tõtt.