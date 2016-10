Kolm aastat tagasi leidis Viljandis aset kurb juhtum, kus kasuisa lõi kaheaastast tüdrukut, kes saadud vigastuste tõttu mõned päevad hiljem suri. Lööja Jaanus Lind oma süüd ei tunnistanud, karistuseks määrati talle üks aasta ja kolm kuud tingimisi vangistust. Kohus tuvastas, et Lind lõi last küll meelega, kuid see, et laps selle tagajärjel suri, oli õnnetus.

Inimestes tekitas otsus kummastust ja tundus ebaõiglane. Vaid aasta varem olid ühe teise lapse peksmise eest tema vanemad saanud reaalse vanglakaristuse.

"See otsus võib tunduda ebaõiglasena asjaolusid teadmata," ütleb Tartu maakohtu esimees Liivi Loide, kelle sõnul on oluline teada, et otsust tehes oli kohus seotud esitatud süüdistusega ning pidi karistust mõistes arvestama sellega, et kuigi Lind lõi last tahtlikult, oli selle tagajärg ehk lapse surm siiski õnnetus.

Uurimiseks vajalike tõendite saamiseks teostas Kristella lahkamise 19 aastat kohtuarstina töötanud Tanel Vaas, kes jõudis järeldusele, et last oli löödud näkku. "Ja selle tagajärjel on ta siis kukkunud peaga vastu põrandat või mingit pinda ja saanud peaajupõrutuse ja siis on tekkinud see verevalum, kõvakelmealune verevalum, mis siis põhjustas ka mõned päevad hiljem tema surma," ütleb Vaas, kelle sõnul tegi järelduste tegemise keerukaks asjaolu, et surma taustast ei olnud piisavalt teada.

