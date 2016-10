Kas tead, mitu korda on hügieeniline kasutada rätikut nii, et see veel pesu ei vaja? Mitu korda kasutad rätikut sina?

Portaal Womens Health vahendab, et rätikut sobib kasutada kolm kuni neli korda, kuid siis tuleks see kindlasti pessu panna.

Asi nimelt selles, et siis hakkavad rätikutes levima bakterid ja hallitus.

Pärast kasutamist tuleb rätikud korralikult riputada, et need saaksid kuivada.

Rätikuid vannitoas hoides tasub enne pesema minemist vannituba õhutada. Seda tuleks teha ka pärast pesemist, sest siis ei kogune kinnisesse ruumi liialt niiskust.