Olete pannud tähele, et meeste riided kipuvad olema parema kvaliteediga ja odavamad ning naiste riided tihti kehvema kvaliteediga ja kallimad? Miks see nii on?

See, et naisteriided maksavad meeste omadest rohkem, pole mingi saladus nagu ka see, et väga sageli kipub ka meesterõivaste kvaliteet olema naiste omadest parem. Miks see nii on, selgitab Buzzfeed.

Tuleb välja, et põhjuseks on asjaolu, et naistele pakutakse erinevaid stiile väga palju ning meestele seejuures küllaltki vähe. Kuna eelarve on enamasti jagatud meeste ja naiste vahel võrdselt, siis pärast proovitöid ja näidiseid, jääb meesterõivaste puhul raha lihtsalt materjalile rohkem järgi ning see kulutataksegi kvaliteetsema kanga ostmisele. Samal ajal kui naisterõivaste puhul tuleb piirduda odavama ja seega ka vähemkvaliteetsema kangaga.

Kuna naisterõivaste valmimisprotsess on pikem ning sellele kulub rohkem raha, siis maksavad ka riided rohkem kuna brändidel on vaja ju kuidagi kulutatud raha tagasi teenida.