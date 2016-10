Kuidas tuua oma voodiellu põnevust ja särtsu? Selleks tasub katsetada uusi sekspoose – allpool on välja toodud nii mõndagi vana kui ka põnevat avastamist. Hot Lips lisab ka, milliseid seksilelusid võiks nende poosidega katsetada.

Kass

See toimub nagu vana hea misjonäripoos, ainult et keha on kõrgemal ja pigem ühe külje peale kaldu. Selle asemel, et rinnad on vastamisi, on vastakuti hoopis naise õlad ja mehe rind. Väidetavalt need naised, kes ei saa tavaliselt misjonäripoosis orgasmi, jõuavad kassiasendis lõpuni 56% suurema tõenäosusega.

Liblikas

Leba voodi äärel, jalad põrandal. Lase mehel põlvitada või seista sinu ette ja sind puusadest kergelt tõsta. Võid põimida oma jalad tema ümber või panna ta õlgadele.

Baleriin

Sarnane vanale heale lusikapoosile - lebage külili, mees sinu taga. Tõsta pealmine jalg õhku ja hoia väljasirutatult. Lase mehel asetada enda jalg sinu omade vahele. See asend lubab mehel sügavamale tungida.

Kolmnurk

Leba voodil selili. Mees peaks seadma ennast sinu kohale, olles neljakäpukil. Tema käsivarred peaksid olema sinu pea ligidal. Nüüd sea oma jalad tema sääremarjade peale. Seksi ajal võid oma alaselga ülespoole tõsta, see võimaldab sügavamat penetratsiooni. Kolmnurk on hea poos orgasmi saamiseks.

Padjatehnika

Paljud eksperdid on arvamusel, et naise jaoks on seks märksa nauditavam, kui jala või keha alla on pandud padi või tekk. See tekitab uue nurga, kust mees võib siseneda.

Sild

Naine peaks tõstma jalad mehe õlgadele, nii et sääremarjad on kummalgi pool mehe pead. Teine moodus on kõverdada põlvi ja asetada jalalabad mehe rinnale.

Vastu seina

See on üks kiiremaid viise kähkukaks. Naine toetab end vastu seina ja mees tungib tema sisse tagant.

