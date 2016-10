Ärma talu ja selle ümber toimuv on huvi pakkunud pea terve dekaadi. Õhtuleht vaatab korraks ajas tagasi, et tuua teieni põhilised punktid Ärma talu arengust, intriigidest ning asjaosaliste sõnavõttudest.

Tolle aasta kevadel ilmunud artiklis ütles Evelin Ilves, et talu on majanduslik ettevõte, kuid turismitalu nad siiski teha ei taha, sest tegemist on ikkagi privaatse elukohaga.

Ärma talus käib tol hetkel raamatukogu ehitamine. Evelin Ilvese sõnul saab valmiv raamatukogu olema avalik, mida hakkab täitma abikaasa isiklik varamu – 25 000 raamatut.

Kuna raamatute iseloom on suhteliselt spetsiifiline, eelkõige välispoliitikahuvilistele huvi pakkuv kirjandus, siis peaks raamatukogu ideaalis külastama hakkama vastava ala teadlased ja üliõpilased.

"Ja kui keegi juba siia tuleb, siia on ju kauge tulla, raske õhtul ära minna. Järelikult on vaja mingeid tube,“ ütles Ilves toonases intervjuus.

Toomas Hendrik Ilves Ärma talus 2006. aasta sügisel, vahetult enne presideniks saamist. (MATI HIIS)

Ta lisas: "Siis võiks juba konverentsikesi pidada, seminare, järelikult ka neid ruume on vaja. Nii ongi meie väikesest raamatukogust saanud 800 ruutmeetrit külalistemaja ja seminariruume. Peaks hakkama seda siin majandama.“

"Aga tavalist puhketalu ei tule. Vaikus ja hea raamatukogu on see, mida pakkuma hakatakse," ütles Evelin Ilves 2005. aastal.

2006.

THI saab presidendiks, aga sellest talu pidamata ei jää

OÜ Ermamaa sai EAS-i vahendusel 190 392 eurot toetust.

2006. aasta septembris andis presidendikandidaadi abikaasa Evelin Ilves Kroonikale mahuka intervjuu, milles tunnistas, et suur osa tema ajast möödus Ärma talu hotelli ehitust korraldades.

Intervjuus ütles Evelin Ilves, et Erma Park (külalistekompleks Ärma talu juures – toim) pole projekt, mis rikkaks teeks.

"Ta on mõeldud selleks, et talu oleks jätkusuutlik ning suudaks end ise majandada. Äriplaani järgi peaks kümmekonna aasta pärast esimesed investeeringud tasa saama. Kuid eks me hakkame ikka arenema ka. Millal on enne nähtud, et üks talu on valmis saanud? See on igavene protsess,“ rääkis ta.

Evelin Ilves ütles, et külalistekompleksile on kulunud kümne miljoni krooni ringis.

„Toomas pani alguses mängu kõik oma säästud, aga seda külalistemaja ehitab nüüd juba firma pangalaenuga. Me oleme võtnud Toomasega kahekesi laenu, aga seda on teinud ka minu ettevõte, mis seda uut külalistemaja opereerib,“ ütles ta.

Mismoodi toimiks Ärma talu edasi pärast seda, kui teist Toomaga saaks presidendipaar?

"Kui Toomas peaks tõepoolest presidendiks valitama, eks siis tuleb Kadi ja Markoga ( paar, kes hakkas Erma Pargi eest hoolt kandma – toim.) maha istuda ja nõu pidada, kas ja keda me peaksime palkama,“ ütles Evelin Ilves toonases intervjuus.

Evelin Ilvese sõnul talu pidamata ei jää, pigem saab Lõuna-Eesti ja Mulgimaa areng hoogu ja põnevaid külalisi juurde.

9. oktoobril sai Toomas Hendrik Ilvesest Eesti president.

2007.

Kohtuvaidlus maaparandus- ja puidutööfirmaga. Ermamaa äriplaan muutub

EAS ( Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - toim) vabastas Evelin Ilvese kohustusest maksta tagasi talu rajamiseks eraldatud ligi kolme miljoni krooni suurune toetusraha.

Sihtasutuse juhatus lähtus toda otsust tehes talu eest hoolitseva firma Ermamaa taotlusest muuta turismitaluks ehitatud kompleksi äriplaani nii kauaks, kuni Toomas Hendrik Ilves on president.

Pärast perepea ametiaja lõppu peab talu jätkama äriplaani elluviimist algselt plaanitud kujul.

Ärma taluga seotut varjutab ka proua Ilvese kohtuvaidlus maaparandus- ja puidutööfirmaga. Mõlemad nõuavad talus tehtud ehitustöö eest väidetavalt saamata jäänud raha.

Ilvesed on enda kinnitusel kõik arved tasunud taluehitust juhtinud peatöövõtufirmale, mis aga on nüüd pankrotis ja omanik välismaale putkanud.

Ärma talu 2007. aasta suvel. (ALDO LUUD)

2007. aastal on Erma Pargi kompleks avatud vaid neile külalistele, kes on saanud selleks spetsiaalse loa. President koos külalistega samal ajal kompleksis ei viibi.

Ärma tallu rajatud Erma Parki haldab Marko ja Kadi Kass ning nende lapsed.

Ärma talu ülalpidamiseks kulus maksumaksja taskust 1 109 278 krooni.

2008.

Müüdi maha kallis Paslepa ja hoogustusid investeeringud Ärmale

2008. aastal müüdi Armin Karu firmale maha varem presidendite käsutuses olnud Paslepa suveresidents. Põhjenduseks toodi see, et Paslepa on Tallinnast liiga kaugel ning kallis ülal pidada.

Presidendi kantselei rendib Ärma talu aednikele väikeveoki, mille rent on aastas üle 50 000 krooni.

Lõppes Ärma tallu suunduva tee remont, mis läks maksma natukene üle kahe miljoni krooni ja sai ehitatud täielikult riigi rahaga, mis tuli läbi majandusministeeriumi ja maanteeameti. Tee on suuuremas osas siiski üldkasutatav.

2008. aastal sai Ärma talu 456 894 krooni väärtuses turvaseadmeid.

Ärma talule kulub tänavu umbes samapalju raha kui neelas mullu Paslepa residents (1,1 miljonit krooni), teatas presidendikantselei toona Õhtulehele.

2009.

Päevas kulutas Ärma talu riigiraha üle 2800 krooni

Ärma talu ülalpidamiskulud vähenesid 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes 180 000 krooni võrra.

Presidendi kantselei andmetel kulus 2009. aastal Viljandimaa Ärma talu ülalpidamiseks 842 415 krooni, 2008. aastal oli see üle miljoni krooni.

Suurim summa kulus personalile, presidendipaari teenindamise eest maksti kolmele teenijale koos sotsiaalmaksuga 346 615 krooni.

Päevas kulutas Ärma talu riigiraha üle 2800 krooni.

2011.

Eesti Ekspress otsib Norrast välja Ärma külalistemaja ehitajad Aivar ja Mart Ausi, kes räägivad, et jäid külalistemaja ehitades oma rahast ilma.

Jätkub terav diskussioon meedias selle üle, kas Ärma talus lokkab korruptsioon või mitte.

Politoloog Ivar Tallo ütles, et Ärma taluga seonduvat korruptsiooniks pidada on lollus. "Minu meelest on see välja mõeldud teema ja mul on kahju, et selle peale igal aastal aega raisatakse," ütles Tallo toona.

Tallo rääkis, et ta olla käinud Ärmal selle algusaastatel, kui seal polnud veel praegust uhket hoonetekompleksi, ning näinud, kuidas Ärma arendamisse pandi suuri summasi.

Vabariigi Presidendi Kantselei nimetas 2011. aasta kuludeks 64 705 eurot.

Riigikogu valis Toomas Hendrik Ilvese teist korda presidendiks.

2012.

30. märtsil 2012 tegi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsuse, mille kohaselt küsib EAS üle 190 tuhande euro suuruse toetuse OÜ Ermamaalt vaid osaliselt tagasi. Eesti avalikkus sellest toona ei teadnud.

2013.

President Toomas Hendrik Ilves võõrustas 8. juulil Ärma talus Saksamaa presidenti Joachim Gaucki ja Daniela Schadti.

Eesti Vabaõhumuuseumi suveniiripoodi ilmub müügile postkaart, millel ilutseb Evelin Ilves Ärma talu köögis. Postkaardi hind on üks euro.

Toonane presidendiproua hoiab Ärma talu köögis lõikelauda, millel omaküpsetatud leib ja kõrvale pakutav või. Foto:Jarek Jõpera, repro Mati Hiis (MATI HIIS)

2014.

Jätkub elav arutelu teemal, kas ikka on eetiline, et maksumaksja maksab Evelin Ilvese eraäri jooksvate kulude eest.

Õhtulehe andmetel läks Ärma talu turvavahendite hooldus ja remont maksma 3265,85 eurot

2015.

President Toomas Hendrik Ilvese ametiaeg hakkab vaikselt läbi saama, aga sellest hoolimata käis Ärma talus hoogne remont, seda suuresti maksumaksja raha eest. Presidendi kantselei pressiesindaja Piret Pert kinnitab Õhtulehele, et näiteks 839,20 euro eest remonditi aknaraame.

Toomas Hendrik Ilves lahutas 11 aastat kestnud abielu Evelin Ilvesest. Ärma talu jääb presidendi ainuomandisse.

2016.

Toomas-Hendrik Ilves tegi kirjaliku avalduse, et ei soovi jätkata EASi toetuse eest rajatud Ärma talu sihtpärast kasutamist.