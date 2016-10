Valitsev Inglismaa meister on koduses liigas suurtes raskustes, kuid Leicester City peatreeneri Claudio Ranieri sõnul pannakse põhirõhk praegu Meistrite liigale. Leicester City on Meistrite liigat alustanud kahe võiduga Porto ja Brugge üle ning G-alagrupis hoitakse esimest kohta. Premier League'is on aga seis hoopis teine - kaheksa kohtumisega on kogutud kõigest kaheksa punkti ning tabelis asutakse alles 13. kohal. Kui juba hooaja alguses tundus tiitli kaitsmine väga raske ülesandena, siis esimene neljandik on seda tõestanud. Nad on juba praeguseks kaotanud neli kohtumist, kui terve eelmine aasta kaotati ainult kolm matši. Kuna kodune liiga kestab veel kaua, on Leicester võtnud sihiks Meistrite liigas.

"Premier League'is ei tohi me hooaja lõpus välja kukkuda, Meistrite liiga aga võib kohe lõppeda ning seega on see meie peamine prioriteet," ütles Leicesteri peatreener Claudio Ranieri. Itaallase sõnul on teisipäevane kohtumine Kopenhaageni vastu väga oluline ning näitab, mida meeskond võib tugevaimas eurosarjas korda saata.

"Me tahame areneda, aga uue hooaja alguses ongi palju, mille kallal tuleb palju tööd teha, sest võistkonda on lisandunud uued mängijad ning paljud elemendid on täiesti uudsed," rääkis Ranieri. "Võib olla tahame teha midagi enamat, aga meie oleme Leicester. Oleme hea võistkond ja peame näitama oma kvaliteeti.