Need viis soovitust aitavad äsja vanemateks saanud emadel ja isadel leida ühiseid hetki, et vallatleda ja lähedust suurendada.

Kui olete just vanemateks saanud, siis ei pruugi olla seks just esimene asi, millele pärast päeva täis tegutsemist mõtlete, vahendab The Sun.

Et pärast lapsevanemaks saamist voodis taas kirge ja sädemeid lendaks - tuleb natuke vaeva näha! Kähkukas või lihtne kallistus - kõik see aitab teil paarina püsima jääda.

Pärast sünnitust võib isegi seksile mõtlemine olla hirmutav. Paljud naised kardavad, et seks pärast sünnitust võib olla ohtlik. Pole õiget aega, mil peaks uuesti mehega voodis hullamist proovima, kuid paljud naised lükkavad seda edasi vähemasti ajani, mil arst neid umbes 1,5-2 kuud pärast sünnitust kontrollib. Keisrilõike korral tuleb oodata aga kauemgi.

Ometigi on kindel ka see, et seksimist ei tohiks pärast sünnitust ja lapsevanemaks saamist kuhugi kapi tahanurka suruda ja tolmuma unustada.

Kui sa ei taha seksida, siis proovi partneriga olla intiimne, et teie lähedus püsiks.

2. Äratundmine, et elu on muutunud teistsuguseks, aga seks võib siiski olla lõbus

Seks pärast sünnitust nõuab eeltööd ja rööprähklemist.

Imikutel on oma rutiin oma ootamatustega, mistõttu võib olla raske leida aega intiimseks hetkeks partneriga. Kui ka laps magab, siis tuleb saada taas sõbraks oma kehaga, mis on muutunud. Venitusarmid, rebndid, lõtv nahk - see kõik nõuab harjumist. Aga on oluline, et õpid oma keha armastama ja austama.

Kui naine imetab last, siis on ka tema rinnad tundlikumad. Samuti võivad nad keset seki eritada piima.

Võtke asja aeglaselt ja laske naisel oma muutunud kehaga harjuda.

3. Ära unusta saadavat kasu

Miski ei tapa kirge magamatusest kiiremini.

Vanemaks olemine toob endaga hoopis uudse väsimuse, millest sul siiani aimugi ei olnud. Esiti näib jube, et peaksid enda unest loovutama pool tundi seksile...

Seksil on aga mitmeid sinu väsimusele kasu toovaid omadusi. See parandab immuunsüsteemi, vererõhku ja aitab stressiga paremini hakkama saada.

Seks on samuti hea viis keha treenimiseks - eriti emadele, kel aega jõusaalides ja trennides käia ei ole.

4. Ära karda seksi oma graafikusse märkida

Pidevalt rägitakse, et seks peab olema spontaane ja seda ei tohiks graafiksuse märkida.

Ometigi võib seksiks leitud aeg graafikus teha suhtega imet! Sa pealegi - see on asi, mida peavad tegema paljud vanemad! Ühe uurimuse järgi plaanivad seksi suhtes ette kuus paari kümnest.

5. Hinda kähkukaid

Mõnikord on vaja võtta, mis võtta annab. Kui beebi on virgumas või võtmas õhuvanni - paras aeg abikaasaga elutoas diivanil müramiseks.