10 aastat lavalt eemal olnud rokiveteran Phil Collins naaseb fännide rõõmuks kontsertidega Londonis, Pariisis ja Kölnis.

65aastane briti superstaar annab BBC Newsi teatel järgmise aasta juunis viis järjestikust kontserti Londoni Royal Albert Hallis ning sellele järgnevad kaks šõud Pariisis ja kaks Kölnis. Tuur kannab nime “Not Dead Yet” ehk “Mitte veel surnud.”

Genesise trummarina alustanud, seejärel solistiks tõusnud ning muljetavaldavat soolokarjääri teinud Collins teatas 2011. aastal, et taandub muusikast, kuna närvikahjustuse tõttu ei saa ta trummi mängida. Ehkki artist on võidelnud viimastel aastatel teistegi tervisehädadega, teatas ta mullu, et kavatseb jälle tuuritama hakata.