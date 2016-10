Adelahera küsib Redditi foorumis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" nii: miks muutuvad sellised organid nagu süda koormuse läbi (trenn) tugevamaks, aga sellised organid nagu neerud koormuse läbi (narkootikumide tarvitamine) nõrgemaks? Howmanyinfinites juhib tähelepanu sellele, et küsimus pole väga läbimõeldult esitatud. "Su süda muutub nõrgemaks ka sellise koormuse all nagu narkootikumide tarvitamine. Su neerud muutuvad tugevamaks ka sellise koormuse all nagu treenimine," märgib ta. "Su küsimus oleks korrektne sellisel viisil nagu "Miks teeb koormus nagu treenimine meie südamed ja neerud tugevamaks? Miks teeb narkootikumide tarvitamine meie südamed ja neerud nõrgemaks?" Sest narkootikumid on pahad, okei? Ja trenni tegemine on hea, okei?"

Küsimuse postitaja selgitab, et ta mõtles drooge üldjoontes. Näiteks on tonnide kaupa aineid, mis on südamele head (nt vererõhurohud), aga neerudele halvad. "Niisiis ilmselt oleksin pidanud sõnastama küsimuse "miks teeb südame ülekasutamine seda tugevamaks, aga neerude ülekasutamine neid nõrgemaks?"," märgib ta.

"Sest süda on lihas, aga neerud mitte," vastab DamnPROFESSIONAL. "Nagu teisedki lihased, reageerib südamelihas pingele teisenemisega, muutumisega tugevamaks või suuremaks. Neerud ei saa muutuda suuremaks. Võid aidata oma neerudel paremini funktsioneerida sellega, et piirad mürkide manustamist, sööd korralikult jne, aga sa ei saa oma neere "treenida"."