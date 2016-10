Euroopa Liidu voliniku sõnul peaks Euroopa arvestama võimalusega, et Mosuli tagasivallutamise tulemina saabub Euroopasse taas suur hulk põgenikke.

Rahvusvaheline Punane Rist ütles täna, et nende suurimaks hirmuks on see, et ISIS võib kilbina kasutada just tsiviilelanikke, segunedes nende hulka või takistades inimestel linnast lahkumist, vahendab BBC.

Uudisteagentuuri korrespondendi sõnul liiguvad Iraagi valitsuse väed Mosuli poole lõunast, kurdi võitlejad aga idast, olles sihtmärgist jõudnud ligi 40 kilomeetri kaugusele.

Eile algas operatsioon Mosuli tagasivallutamiseks ISIS-elt (Reuters)

Pentagoni pressiesindaja teatas eile hilisõhtul, et graafikust ollakse isegi ees, kuid lisas, et tegemist alles operatsiooni algstaadiumiga.