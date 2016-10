Terve ja rõõmus püsimiseks tuleb õues aktiivselt liikuda aastaringselt. Et see oleks mõnus, tasub vaadata tänapäevase matkapesu järgi, mida on mõnus kanda nii aktiivselt sportides, linnatänaval pikemaid jalutuskäike tehes kui metsa põigates. "Jahedamate ilmadega õue minnes on mõistlik riietuda kihiliselt ning tähelepanu tuleb pöörata igale kihile alates aluspesust," rõhutab Kristiina Paavel, OÜ Matkasport Tartu kaupluse juhataja, et matkapesu eesmärk on hoida inimese keha kuivana. Külm kipub nimelt näpistama just siis, kui niiske kehaga tuule kätte seisma jäädakse. Sestap ütleb ka kihilise riietumise rusikareegel, et esimene rõivakiht juhib higi kehast eemale, teine tagab soojuse, kolmas kaitseb tuule, päikese ning vihma eest. Matkapesu ostma minnes soovitab Paavel müüjatele rääkida oma liikumisharjumustest. Tänapäeval on matkapesugi müügil eri paksuses ning eri materjalidest, näiteks metsas külmaga ühel kohal istuvale kaitseliitlasele sobib üks ning aktiivsele suusatajale hoopis teistsugune pesu.

Põhiline, mille järgi matkapesu tema valitakse, on materjal. Kauplustest leiab nii villaseid kui sünteetilisi pesusid. Seejuures ei maksa villast peljata – tänapäeval on villased rõivad sünteetiliselt vaid õige pisut karedamad ning nahka sügelema enam ei aja.

Sünteetiline pesu passib ennekõike juhul, kui kandja liigutab end aktiivselt – see kuivab kiiremini. Villane kuivab kauem, kuid hoiab sooja ka niiskena. Samas on villane riie antibakteriaalsete omadustega ning erinevalt sünteetilisest riidest ei hakka ka pärast pikemaajalist kandmist kehvasti lõhnama. Kõige kehvem valik on puuvillane matkapesu, sest see kipub liigselt niiskust imama ja kaua kuivama. Kristiina Paavel rõhutab, et pesu materjali on tarvilik teada, sest kihiliselt riietudes peavad kihid omavahel koostööd tegema. Kui aga panna selga puuvillane aluspesu ja selle peale midagi villast, on tulemuseks tõenäoliselt külmetamine. Üha popim on tänapäeval võrkpesu, mis on hea näiteks suusatajaile – see juhib niiskuse kiirelt kehast eemale. Samas ei ole kuhugi kadunud ka traditsiooniline matkapesu, mida võib julgelt kanda särgigi eest. Ja alati on võimalik erinevaid pesutükke kombineerida, pannes jalga näiteks võrkpüksid, kuid selga traditsioonilise matkasärgi. Matkapesu ostes tuleb seda ilmtingimata selga proovida. Õiges suuruses pesu liibub Paaveli sõnul kehale nagu teine nahk – nii saab see paremini higi eemale juhtida ja kehatemperatuuri reguleerida. Matkapesu hooldus on sama lihtne kui igapäevaste riietegi oma ehk neid tohib pesta pesumasinas. Et spetsiaalsed kangad säilitaksid oma töövõime, tasub neid pesta spordipesuvahendiga või villase kanga puhul villapesuvahendiga.