Nagu tavaliselt ikka enne seda, kui asjaks läheb, pakutakse külalistele ooteruumis kõike head ja paremat. See päevakorrapunkt nägi välja nii, et musklimeestele toodi värskelt pressitud mahla, smuutisid, puuvilju, pakse aga kostitati limonaadi ja vorstisaiadega. Tavaline ju, et paksud arvatakse olevat permanentselt näljased, ja mis nad sellest ühest viinamarjast sellisel juhul ikka saavad.

Järgmiseks pidi kumbki grupp enda seast välja valima kaks esindajat, kes hakkasid esimeses võistluses mõõtu võtma. Võistlusalaks oli seebiga sissemääritud kummist kaldteest ülesronimine. Seina külge oli kinnitatud ka nöör, mille võis appi võtta, et end üles vinnata. Minu mehe võistkond otsustas enda seast võistlustulle saata ühe väheke ülekaalulise ragbimängijast mehe ja matsaka kehalise kasvatuse õpetajast naise. Televisioon aga, nagu teate, kogub reitinguid publiku pealt ja mis tavaliselt publikule meeldib, on see, kui keegi tehakse lolliks või siis saab kellegi üle naerda.

Tuligi siis produtsent paksude juurde ja vahetas ühe sõrmenipsuga välja võistkonnasiseselt valitud esindajad, saates ülesannet sooritama paksude seast kõige paksemad, et oleks ikka kindel, et nalja saab. Igaüks võib juba praegu endale ette kujutada, kas need paksud said seebirajast üles või mitte. Etteaimatav tulemus paksudele oli loomulikult kõhuli prantsatamine ja seda vähemalt kaks korda järjest, samas kui musklimeestele ei valmistanud seebirada mitte mingisuguseid raskusi. Rahval oli aga paksude arvel nalja nabani. Kuigi tegelikult ei saanud vaid üks paks seebimäest üles, jäi kõigile mulje, et näe, paksude võistkond ei saagi millegagi hakkama.

Teises ülesandes ehk teadmistevoorus ei hakanud teletiim enam riskima ja järgmist kõige paksemat võistkonnast välja valima, sest mõtle, kui mõni paks on siiski intelligentne ja vastab ära kõigile küsimustele. Selle asemel valiti üks paks näitleja, kes siis pandi konkureerima ühega musklimeeste seast.

Kui näidati Bulgaaria lippu ja küsiti, mis maa lipp see on, siis musklimees arvas, et Burundi, ja näitleja pakkus, et Vietnam. Musklimees arvas, et maailmas on neli kontinenti, aga näitleja pakkus peale teda kolme. Seejärel pandi paks aktöör esimesena vastama, kes siis jätkaski paksude esitlemist imbetsillidena. Musklimees suutis aga vastata ühe küsimuse kogemata õigesti ja teenis sellega oma võistkonnale võidupunktid. Paksudel läks aga ka teises voorus kirja rasvane null – tähendab, et ei saa millegagi hakkama, aga on pealekauba veel ka lollid.

Kogu jant lõppes sellega, et paksud olid paremad ainult lauluvõistlusel ja üle lava kõndimises, sest pakse esindas üks matsakas suurte tissidega daam, aga vastasvõistkonnal oli vastu panna peenike minitissidega fitnessitreener. Kuna publik koosnes enamjagu meestest, siis polnud kahtlust, et megatiss selle vooru võitis ja paksudele lisapunkti tõi.

Kõnekas kogu mängu kohta oli aga see, et mida iganes paksud tegid, asetati nende tegevused söömise konteksti. Veel lauluvõistluse lõppedeski manitses saatejuht pakse, et nood kogemata mikrofoni ära ei sööks. Kui paksudel isegi õnnestus kogemata midagi hästi teha, oli preemiaks ikka kas mõni söömisega seotud anekdoot, söödav auhind või annus paksuirooniat. Viimased kaadrid saatest aga näitasid, kuidas musklimehed poseerisid ja oma võidu üle juubeldasid ning paksud kurvalt lohutusauhinnaks saadud hot dog'e sõid.