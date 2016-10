Kui soovid liigsetest kilodest vabaneda, ei pea sa ilmtingimata rangeid dieete pidama ega jõusaalis viimse jõuraasuni rassima. Selleks on olemas ka palju lihtsamaid meetodeid.

Washingtoni ülikooli ja Harvardi meditsiinikooli teadlased avastasid nimelt kaalust allavõtmiseks imelihtsa viisi, vahendab portaal Pure Wow. Nimelt tuleb selleks nende kinnitusel enne magamaminekut juua kaks klaasi punast veini.

Sellise tulemuseni jõudsid nad, vaadeldes 13 aasta jooksul 20 000 naist. Ilmnes, et need, kes jõid õhtuti igapäevaselt kaks klaasi punast veini, olid 70 % väiksema tõenäosusega ülekaalulised.

Seda seletatakse asjaoluga, et punane vein sisaldab ainet, mis muudab rasva selliseks, mida on kergem põletada. Ühtlasi aitab see aine pärssida söögiisu, mis tähendab, et pärast kahe klaasi veini joomist ei rutta sa enam külmkapi juurde, et enne magama minekut veel midagi põske pista.