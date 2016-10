Üks meetod riski vähendamiseks: hävita kõõm. Dermatoloogiaspetsialist Luis Garza sõnul kiirendavad keha püüdlused kõõma tekitava pärmseenega võitlemisel ka juuksekaotust. Too sellesse lahingusse võitlema kõõmavabad šampoonid. Parimate tulemuste saamiseks soovitatakse kasutada vaheldumisi kolme erinevat šampooni: varieerimine kindlustab, et kõõm ei arenda välja vastupanuvõimet. Näiteks võiks kasutada neid kolme erinevate toimeainetega šampoone: Dove Men+Care Anti-Dandruff Shampoo (püritioontsink), Selsun Blue Dandruff Shampoo (seleeniumsulfiid) ja Denorex Therapeutic Protection (söetõrv).

Kiilanemine puudutab umbes pooli meestest juba enne, kui nad 30-aastaseks saavad. Milline on sinu strateegia, küsib Men's Health .

Alusta Rogaine'iga (Eestis Regaine, minoksidiililahus – toim), mitte Propeciaga. Esimesel on mõned kõrvalnähud, teine aga mõjutab testosterooni tootmist ja sel on leitud mõningaid seoseid ka depressiooni ja vähenenud libiidoga.

Vahendi kasutamise nipp on usinus. Kanna seda kaks korda päevas õrnalt peanahale.

LEPI SELLEGA

Masinaga siledaks pügatud pea võib vähendada kiilanemise visuaalset mõju. Võid oma kolpa ka raseerida, nagu seda tegi HeadBlade raseerija leiutaja Todd Greene. Tema selgitus:

"Tundsin end ebakindlalt, kui hakkasin 90-ndatel juukseid kaotama. Tol ajal kandis kiilasus veel paljusid negatiivseid stereotüüpe. Läksin ikkagi selle peale ja inimesed hakkasid arvama, et ma olen sportlikum – nad mõtlesid, et treenin rohkem. Raseeritud pea juures on midagi võimsat, selles pole mingit "ilusat poissi". Ja naised hakkasid rohkem tähelepanu pöörama – mõnel oli selle suhtes isegi fetiš.