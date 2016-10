Hiljutisel Kääriku spordikeskuse investeerimisnõukoja koosolekul leiti, et Kääriku spordikompleksist peab kujunema aastaks 2020 kogu regioonis ainulaadne tarkade lahendustega tulevikukeskus, mis pakub innovaatilisi lahendusi treeningutest spordimeditsiinini.

Taolise tulevikuvisiooni realiseerumine toob endaga piirkonnas kahtlemata kaasa vajaduse elamispindade, majutuskohtade ja äripindade järele ning ilmselt terendab ees ka kinnisvara hinnatõus.

Väike ülevaade sellest, millist kinnisvara praegu Otepää kandis osta võib:

Saunaga puhkemaja Kuutsemäe lähedal, 125 000 EUR

Majas on olemas saun, sauna eesruum, dušširuum, wc, 4 magamistuba, köök, elutuba. 150 m kaugusel asub Arula järv.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/majade-muuk/Otepaa-vald-Arula-kula/5155128

Motell Otepää lähedal, 139 000 EUR

Motell asub Hundisoo külas, looduslikult kaunite ja maaliliste vaadetega piirkonnas. Ruumi on 32 inimesele+ lisavoodid. Majutus kahes majas. Toad on kahe- ja kolmetoalised, kõigi mugavustega, igas toas dušš ja wc. Lisaks on motellis sviit ja neljakohaline perekorter. Territooriumil asub karavani- ja telkimisplats. Mõnusaks ajaveetmiseks on kasutada kaks sauna, kamina- ja seminariruum.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/majade-muuk/Otepaa-vald-Puhajarve-kula/8083237

Maja Nõunis, 119 000 EUR

Majas on kuus tuba. Esimesel korrusel on avatud esik-köök-elutuba, kamin, tuba, kaks wc-d, vannituba ning katlaruum. Teisel korrusel on hall, 4 magamistuba, wc-duširuum ja panipaik, rõdu.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/majade-muuk/Otepaa-vald/3102962

Maja Mäha külas, 310 000 EUR

Suurepärase privaatse asukohaga kinnistu Otepääl Pühajärve vahetus läheduses! Kinnistul oma tiik suur õunaaed ja põlispuudega park.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/majade-muuk/Otepaa-vald-Maha-kula/pcuqwq

Talu Pedjamäe külas, 129 000 EUR

Andu talu, mis asub Otepää vallas Pedajamäe külas. Otepäält mööda Rõngu maanteed 3,8 km Rõngu suunas. Kaks maja: Suures majas on kaminaga rehetuba (62 m2), rehealuse saal (75 m2), puuküttega saun, köök, 8 tuba 24 voodikohaga, WC ja pesuruumid, TV ja muusikakeskus. Saunamajas on kaminaruum, puuküttega saun, 5 tuba 16 voodikohaga, WC ja pesuruumid, TV ja muusikakeskus.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/majade-muuk/Otepaa-vald-Pedajamae-kula/1522728