Kui valu kimbutab, neelab enamik meist mõne valuvaigistava tableti. Kui seda on vaja teha regulaarselt, võib see kaasa tuua kõrvaltoimeid ning teisi tervisehädasid. Sestap tasub ringi vaadata ka loodusravi järele.

Näiteks kurkumis sisalduv ühend kurkumiin on tuntud ka kui valuvaigistav aine, vahendab Healthy Food Star. Erinevalt tablettidest ei kaasne kurkumiga kõrvaltoimeid ning kurkumitee head mõju on Aasias teatud juba sajandeid.

Nii on teada, et kurkumitee aitab leevendada peavalu ja migreeni, samuti lihas- ja liigesvalu, ka aitab see leevendada podagra, artriidi ja reumaga kaasnevaid sümptomeid.