Mitte just iga päev ei näe tiimikaaslasi kaklemas, kuid just niimoodi juhtus Brasiilia jalgpallimeeskonna Internacionali trennis, kui pinged keesid üle tiimikaaslastel Andersonil ja Williamil. Kaheksa aastat Manchester Unitedi hingekirjas olnud 28aastane Anderson lõi palli värava eest üle lati, pärast mida läks millegipärast kallale võistkonnakaaslasele. Tiim viib läbi uurimise ning seniks on mõlemad meeskonna tegutsemistest kõrvaldatud.