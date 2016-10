Enam kui kaks aastat tagasi sai netisensatsiooniks New Jersey's elanud mõmmik, kes inimese kombel kahel jäsemel liikus. Sel nädalal teatati aga, et kohalik jahimees on ümbruskaudsetele armsaks saanud looma tõenäoliselt maha lasknud.

Pedals (Kuvatõmmis/YouTube)

Pedaliks hüütud mustkaru, kelle mõlemad esikäpad olid viga saanud, jättis endast liikudes mulje, justkui oleks tegu karukostüümis inimesega, kirjutas CNN.

Kuulsa karu jaoks koguti ka allkirju, et vigastatud loomale leitaks koht mõnes varjupaigas, kuid ettevõtmine ebaõnnestus.