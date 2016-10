Nii Eestis kui ka Lätis levib enteroviiruste hulka kuuluv Coxsackie viirus, mille korral kurdavad inimesed valu ja kõrge palaviku üle, samuti tekib lööve. Viirus kimbutab sagedamini lapsi, noorukeid ja nooremaid täiskasvanuid.

Palaviku ja valu vastu aitab paratsetamool või ibuprofeen. "Kui kaelavalu, tugev peavalu ja kõrge palavik kestavad kauem kui kolm päeva, on kindlasti vaja suhelda arstiga," lausub Apotheka proviisor Merle Niglas.

Igasuguste nakkushaiguste vältimiseks on Niglase sõnul tark hoida käed puhtad nii kodus, koolis, restoranis kui ka kõikjal mujal. Kui see pole võimalik, on mõistlik kasutada antiseptilisi vahendeid. "Nende valik on lai (spreid, geelid, salvrätikud) ja sobiva toote peaks leidma nii lastele koolikotti, kontorisahtlisse kui ka kõige pisemasse käekotti," lausub ta lisades, et kui pesta käsi sooja vee ja seebiga 15 sekundit, väheneb neil võõra mikrofloora hulk 10 korda, 30 sekundi jooksul aga juba ligi 1000 korda.