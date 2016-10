USA vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi abikaasa Melania Trump võttis mehe kaitseks sõna ja kinnitas, et tema mees on härrasmees ning need naised, kes väidavad, et Trump on neid seksuaalselt ahistanud, on valetajad.

Donaldi nilbed kommentaarid naiste suhtes, mis olid lekitatud videolindil, olid muidugi lubamatud, kuid need ei esinda seda meest, keda mina tunnen, rääkis Melania Trump CNNile antud intervjuus. Abikaasa süüdistab vabariiklaste presidendikandidaati n.-ö meestejutu ajamises, kuid õigustab samas, et teda ässitas nõnda rääkima telesaatejuht Billy Bush, vahendas BBC.

Melania Trump telekanalis CNN, paremal saatejuht Anderson Cooper 17. oktoobril. Proua Trump kaitseb Donald Trumpi naiste süüdistuste eest. (Reuters / Scanpix)

Väidetavalt sundis too kurikuulus videoleke kümneid vabariiklasi Donald Trumpi toetamisest loobuma. Videos rääkis Trump, et kui oled staar, võid naistega teha mis tahad. Nüüdseks on esile kerkinud mitu söakat daami, kes süüdistavad miljardäri ligitikkumises. Trump on telesaates ärplemise pärast küll vabandust palunud, kuid naiste süüdistusi ta omaks ei võta. „Ma tean, et ta austab naisi,“ sõnas proua Trump CNNile antud intervjuus, "kuid ta kaitseb end, kuna need naised valetavad!“

Melania Trump ütles veel, et ta usub oma abikaasat: "Minu abikaasa on heasüdamlik ja ta on härrasmees ja ta ei teeks iial sellist!“ Proua Trump on veendunud, et kogu skandaali on organiseerinud Hillary Clintoni kampaaniameeskond selleks, et kahjustada Trumpi kandidatuuri. „Nende üksikasjade järgi, mis me [meedias] oleme saanud, on nad kunagi kontrollinud nende naiste tausta? Neil pole mingeid fakte,“ argumenteeris proua Trump.

Ta kaitses veelgi abikaasat öeldes, et mis puudutab naistesse suhtumist, siis pole ta aastate jooksul kunagi naistega sobimatult käitunud. Naised harilikult lähenevad tema mehele lausa tema juuresolekul, pakuvad talle oma telefoninumbreid ning käituvad ise ebasündsalt, rääkis proua Trump.