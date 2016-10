Endine supermodell Tyra Banks süüdistab kolleeg Naomi Campbelli oma elu põrguks tegemises. 42aastane “Ameerika tippmodelli” saatejuht seletas hiljutises intervjuus, et Naomi kartis tumedanahalise konkurendi väljailmumisel oma positsioonist ilma jääda. “Saavutasin väga kiiret edu, aga siis hakkas moetööstus hoiatama: “Hoia alt, Naomi Campbell, siit tuleb Tyra Banks! Korista end eest, Naomi Campbell, see noorem tuleb ja võtab su koha,” rääkis Banks Daily Maili teatel. Tema sõnul polnud selline ässitamine Campbelli suhtes aus. “Aga tema reaktsioon on tänase päevani olnud ...” jättis Tyra lauselõpu õhku rippuma. “Ma kardan teda väga.”

Banksi väitel pidi ta Naomi intriigitsemise tõttu mitmest modelliagentuurist lahkuma. “Ma ei taha liiga sügavale minevikku kaevuda, aga see kõik oli väga-väga raske. Need on olnud mu elu kõige hullemad madalseisud.”

Banks kinnitab, et nüüdseks on nad sõjakirve maha matnud. Naomi käis kolleegi nüüdseks hingusele läinud jutusaates lausa vabandust palumas. “Ta aina kordas, et midagi pole juhtunud, aga reklaamipausi ajal tuli ta tagasi ja ütles: “Anna andeks!”