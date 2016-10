Kas sa tahad hoida oma abielu tugevana ja seejuures ka oma tervist? Sellisel juhul tuleks teil iga päev teha ühte asja.

Mis on see imerelv, mis hoiab abielu tugevana? Veebiportaali Womanitely sõnul on see tegelikult väga lihtne. Tuleb lihtsalt iga päev oma abikaasalt käest kinni hoida.

Ekspertide sõnul on käest kinni hoidmisel, mitmeid kasutegureid: