Numeroloogiat peetakse sageli ennustamiseks, ent Tamm lükkab arvamuse ümber – tegu on ühe võimalusega avastada oma võimalusi praeguses elus. Numbritest võiks tema hinnangul saada abi igaüks, kes tunneb, et teema on talle südamelähedane. "Öeldakse, et palju on kinni uskumises, kuid ma ei usu, et sisendamine nii suurt rolli mängib," lisab ta.

Iidseks salateaduseks peetav numeroloogia põhineb arvude sümboolikal ning sellega on tegelnud eri tsivilisatsioonid aegade jooksul. Euroopas lõi numeroloogias aluse Vana-Kreeka filosoof ja matemaatik Pythagoras, kelle väitel on kõigi asjade põhialuseks numbrid, mille abil võimalik väljendada absoluutselt kõike, sealhulgas abstraktseid mõisteid, nagu armastus, vihkamine ja õiglus.

Peamiselt räägitakse numeroloogia puhul üheksast numbrist: (näiteks elutee number) 1-9, mis omakorda tekitab küsimusi, kuidas on võimalik, et käputäis numbreid määrab nii suure hulga inimeste olemust ja saatust. Tamme sõnul tulevadki siinkohal mängu ka nime tähendus või sünniaeg. "Hingenumber ehk sünnikuupäev on minu raamatus kirjas näiteks 1. kuni 31. kuupäevani ehk kõigi kuupäevade kohta," ütleb ta, et vaid ühe arvu vaatlemisest ei piisa – saamaks paremini aru, kuidas numeroloogia meie elu mõjutab, tuleks koostada kõigi võimalike arvude kooslus, elutee, hinge- ja nimenumber, isiklik aasta, ning vaadata, kuidas need üksteist mõjutavad.

"Numeroloogia näitab meie võimalusi, andeid, meie plusse ja miinuseid," selgitab Tamm, et näiteks ühel päeval sündinud inimesed on siia ilma tulles saanud kaasa samad vahendid, ent kas nende abil luuakse meistriteost või kaost, on igaühe enda teha. "Inimene on oma õnne sepp. Paljuski tuleb mängu see, milliseid külgi on inimene endast arendanud ja kuhu ta edasi läheb."

Juba mainitud hingenumber annab inimesele iseloomujooned, elutee number aga elu ülesande. "Öeldakse, et mis on selles elus hingenumber, on järgmises elus sinu elutee number. Sellest, mida sa nende iseloomuomadustega oled teinud, millist karmat kogunud, moodustub järgmise elu number," sõnab Tamm.

Tamm hoiatab samas, et numeroloogiasse kinni jääda ei tohi. Süsteemi kohaselt tähistab näiteks 9. isiklik aasta perioodi, kus tuleks vanaga teha lõpparve ja uuest hoiduda. "See nüüd päris nii ei ole, et ma ei tohi mitte midagi alustada, ma ei tohi mitte midagi teha," lisab ta, et kindlasse aspekti kinni jäämine on ohtlik. Tsükli 9. aasta võib hoopis aidata paremini aru saada, millel on sinu elus kohta, millel mitte – mis elab selle perioodi üle, mis oma aja ära elanud. "Igas päevas on ju tegelikult vastandeid. Mis on ühele hea, ei ole jälle teisele," tõdeb Tamm.

Arvuta enda elutee number

ELUTEE NUMBER

Elutee numbri arvutamiseks liidetakse kokku sünnikuupäeva, sünnikuu ja sünniaasta numbrid.

Elutee number, mida nimetatakse ka saatusenumbriks, kätkeb endas elu eesmärki ja ülesannet. Samas ka omadusi, mis aitavad neid täita. Need on kindlad omadused ja võimed, mis saadavad sind läbi kogu elu. Ainus valik, mida sa saad teha, on järgida elutee numbri negatiivseid või positiivseid aspekte. See aga omakorda muudab elu tunduvalt lihtsamaks. Negatiivsus ja püüdlus kõndida rajal, mis pole sulle ette nähtud, toob ainult pettumusi ja läbikukkumist. Aga kui järgid positiivseid aspekte, muutub sinu elu tunduvalt lihtsamaks.

Elutee numbri arvutamisel liidetakse kokku sünnikuupäeva, sünnikuu ja sünniaasta numbrid. Kui isiku sünniaeg on 21.12.1997, siis tema elutee number on 5.

2+1+1+2+1+9+9+7=32 3+2=5

Kui liitmistulemuseks on 11, 22, 33 või 44, siis on see meisternumber ja seda enam omavahel ei liideta. Näiteks: 5.02.1988; 5+2+1+9+8+8=33

Elutee nr 1 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: võita takistused oma isikliku loomejõuga. Tuleb seista oma jalgadel, usaldada iseennast, olla isikupärane ja teistest sõltumatu.

Elutee nr 2 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: teha teistega koostööd, olla mõõdukas ja tagasihoidlik. Tuleb õppida kohanema olukordadega ja nägema asjade mõlemat poolt. Arendada (kaas)tundlikkust, osavõtlikkust, taktitunnet ja seltskondlikkust. Õppida andma ja võtma siis, kui on tegemist teiste inimestega.

Elutee nr 3 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: tuleb õppida end vabalt väljendama ning saavutada edu ja isiklikku vabadust loomevõimete arendamise teel. Oma eluteel pead oskama areneda, et kasutada ära võimalusi enda arendamiseks.

Elutee nr 4 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: pead õppima märkama üksikasju ja detaile. Tuleb olla vastutustundeline, põhjalik ja luua püsivaid aluseid elule. Samuti seda organiseerida ning korraldada. Tuleb õppida enesevalitsust, kannatlikkust ja piiride tähendust. Kõike seda aitavad õppida ja saavutada sellised omadused, nagu praktilisus, süstemaatilisus, sitkus, mõõdukus, vastutustunne, ausus, kannatlikkus, usinus.

Elutee nr 5 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: tuleb õppida oma kogemuste kaudu, kasutada õigesti oma vabadust, mitte hajutada oma jõude, kohaneda muutuvate olukordade ja väljakutsetega, teha oma elus teadlikke valikuid. Tuleb leida õige viis oma vabaduse kasutamiseks.

Elutee nr 6 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: teenida teisi, kanda vastutust, olla õiglane ja kannatlik, väljendada oma kunstikalduvusi, aidata teisi, osutada kaastunnet, olla tasakaalukas.

Elutee nr 7 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: tuleb kasutada oma tarkust ja teadmisi, et õpetada teisi inimesi. Pead otsima tõde, leidma lahendusi enda ja teiste probleemidele. Vaimsuse arendamiseks tuleb olla palju üksinda, lugeda, mõtiskleda, mediteerida, mõelda.

Elutee nr 8 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: õppida materiaalse edu ja autoriteedi saavutamist läbi õigluse, töö ja süsteemsuse. Tuleb saavutada edu järgneval viisil: oma eluteel peab tegema kõvasti tööd, kasutama oma energia tõhusalt, olema auahne ja õppima tasakaalukust ning talitsema iseend.

Elutee nr 9 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: tuleb mõelda universaalselt, ohverdada end teiste heaks, harjutada omakasupüüdmatust, jagada maailmale oma andeid. Tuleb olla kannatlik ja kaastundlik, õppida andma, arendada avatust.

Elutee nr 11 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: kasvada vaimselt, valgustuda, olla sõnumitoojaks, kasutada oma fantaasiat, arendada oma intuitsiooni, tutvuda okultismiga.

Elutee nr 22 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: sul tuleb töötada usinalt, ehitada maailma uusi asju, olla suurejooneline, produtseerida ideid ja realiseerida ulatuslikke materialistlikke projekte, mõelda ja tegutseda suures ulatuses, sõlmida suhteid välismaailmaga, õppida valitsema potentsiaalseid energiaid.

Elutee nr 33 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: tuleb armastada inimesi, aidata inimkonda suurtes mastaapides, kõrvaldada maailmast ülekohus, end ohverdada, olla eeskujuks teistele, tegutseda vastavalt oma veendumustele või vajadusel isegi märtrina, kui küsimuse all on inimkonna jaoks tähtis asi; tuleb tegutseda maailmaparandajana.

Elutee nr 44 – ELU EESMÄRK JA ÜLESANNE: aidata inimkonda materialistlikul tasandil; viia ellu projekte, mis suurendavad inimeste heaolu; kõrvaldada inimkonna hädad; parandada inimeste elu-olu; tegutseda avalikkuses, poliitikas vms. Olla õiglane rahu kohtunik ja järgida kõrgeimat õiglust.