Eile toimus Keskerakonna Nõmme piirkonna juhatuse koosolek, kus muuhulgas arutati kandidaatide esitamist Keskerakonna erakorralisele kongressile. Konsensuslikult otsustati toetada esimehe kohale Jüri Ratase kandidatuuri.



“Mul on väga hea meel, et saime esimese Tallinna Keskerakonna Tallinna piirkonnana kongressi suhtes otsused langetada,” ütles Nõmme piirkonna juht Tiit Terik, “veelgi parem meel on aga selle üle, et saime erakonna esimehe kandidaadiks esitada oma piirkonna liikme, Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase. Kandidaatide esitamise otsuse võtsime vastu konsensuslikult.”



Nõmme piirkond esitas juhatuse liikmekandidaatideks Tallinna linnapea ülesandeid täitva Taavi Aasa, Tallinna Linnavolikogu juhi Kalev Kallo, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni, Riigikogu fraktsiooni aseesimehe Mailis Repsi, Pirita linnaosavanema Tõnis Mölderi, Tallinna abilinnapea Eha Võrgu ning Põhja-Tallinna linnaosavanema Raimond Kaljulaidi.



Kandidaate Keskerakonna erakorralisel kongressil valitavatesse juhtorganitesse saavad esitada Keskerakonna piirkonnad, osakonnad, kogud ja liikmed kuni 28. oktoobrini.