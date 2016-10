Kodus kasutamiseks on need plastmasspudeli-häkid ilmselt üsna mõttetud, aga tegelikult on nii mõnigi ka lõbus näpuharjutus ja näiteks matkal võib mõni nipp ka kasuks tulla.

Allolevast Mr. Hackeri videost saab teada, kuidas plastikpudelist saab teha lusika või kõrvaga joogitopsi, mahlapressi (no ei soovitaks), veefiltri kannu, üsna lustaka hambaharjatopsi, tõmblukuga mänguasjakeste või joogikõrte mahuti, läbipaistva kingikarbikese, lambikupli, respiraatori ja lihtsalt seebivahu tegemise agregaadi.