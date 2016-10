Kogu pere mängumaa Vudila muutub talve saabudes vahvaks kogu pere Jõulumaaks. Jõulurõõmu ja jõulutegemisi jagub nii suurtele kui väikestele lastele.

Jõulumaa programm algab nädalavahetustel (10., 11., 17. ja 18. detsember) kell 12 ja 14. Jõulumaa on nädalavahetustel avatud kell 11-16. Et vältida ülerahvastatust, palume valida Vudila Jõulumaa külastuseks sobiv kellaaeg. Iga kellaaja kohta müüakse piiratud arv pileteid.

Mõnusat jõulutunnet saab nautida hubaselt kujundatud Vudila siseruumides. Kui lund jagub, ehitame mänguplatsile ka toreda lumelinna. Jõuluprogramm on täis erinevaid vahvaid tegevusi. Lubame Sulle, et meie juurest saad jõulutunde südamesse ja jõulusära silmadesse!

Mida saab Jõulumaal teha?

Jõuluetendus. Vaadata saab vahvat ja omanäolist lugu jõuluajast. Näidend on täis üllatusi ning kirjutatud spetsiaalselt Vudila Jõulumaa jaoks. Etendust mängitakse nädalavahetustel kell 12.00 ja 14.00.

Jõuluvana. Peale jõuluetendust saabub bistroosse sõbralik ja muhe Jõuluvana, kelle kingikotis leidub kõikidele lastele üks väike jõulukink.

Meisterdamine. Meisterdamiseks oleme üles seadnud põnevad töötoad. Koos päkapikkudega saab meisterdada erinevaid jõuluteemalisi asju, mille saab iga laps koju kaasa.

Saanisõit ja tegevused õues. Seikluslik sõit päris eheda saaniga oli eelmisel aastal üks lemmikumaid tegevusi Jõulumaal. Saanisõidu juurde kuulub ka tassike sooja teed. Kui lund jagub, lubame ka lumelinna ja lumememmesid ning kui võtad kaasa oma kelgu, suusad või uisud, on müttamist siin küllaga.

Kui ilmataat lumega meid ei õnnista, siis teeme saanisõidu asemel vankrisõitu.

Söök ja jook. Bistroos saad maitsta head jõulupraadi, krõbistada piparkooki ja juua kuuma teed. Menüüs on ka teisi sööke ja jooke. Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

Tööpäevadel võtame vastu gruppe, nädalavahetustel on oodatud kõik huvilised. Gruppidele on vajalik eelregistreerimine. Peredel ja üksikkülastajatel, kes soovivad Jõulumaad külastada nädala sees, on vajalik broneerida külastusaeg telefoni või meili teel.

