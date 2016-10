Rapla on linn, kus elab 5389 inimest. Peaaegu sama palju, ent natuke rohkem inimesi on hukkunud liiklusõnnetustes – alates 1990. aastast täpsemalt 5494 inimest. Tegemist on mõtlemapaneva arvuga. Meil võiks olla vähemalt üks sama suur linn kui Rapla veel, kui ei oleks olnud neid traagilisi õnnetusi.