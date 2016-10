Peaminister Taavi Rõivas nimetas Venemaa sõjakat käitumist koolikiusajalikuks, lisades, et pole mõtet arutada Euroopa Liidu ühise kaitseväe loomise üle, kuna on olemas NATO, avaldab ERRi uudisportaal.

"Näib, et koolikiusajalikult on tüli hakatud otsima kõikjalt, kust seda leida on võimalik," iseloomustas Rõivas riigikogu ees Venemaa tegevust, andes ülevaate valitsuse Euroopa Liidu poliitikast.

Rõivas ütles, et endise hooga jätkab Venemaa sõjapidamist Euroopa ida- ja lõunanaabruses ning tõtt-öelda osalt ka Euroopas endas, kui arvestada kõiki sõjapidamise viise.

Rõivas ütles, et Pariisi terroriaktide näitel on teada, et ELi solidaarsusklausel pakub täiendavaid võimalusi. "Samuti võiks Euroopa Liidu sõjaliste ja tsiviiloperatsioonide juhtimist muuta efektiivsemaks, et muuhulgas võtta välisoperatsioonide koormust NATO-lt ja lastes viimasel keskenduda põhiülesannetele," selgitas ta.