Vaatamata sellele, et Euroopa toetusrahade jagaja ning selle õiget kasutamist jälgiv Euroopa Komisjon on seisukohal, et iga liikmesriik on toetusrahade kasutamise eest ennekõike ise vastutav, asus komisjon siiski koguma lisainfot OÜ Ermamaa toetuse tagasinõude kohta.

"Oleme näinud meedias ilmunud materjale [OÜ Ermamaa] teema kohta ja oleme hetkel ühenduses liikmesriigi vastutavate ametiisikutega, et saada asja kohta rohkem infot," öeldakse Euroopa Komisjoni saadetud vastuses Delfi Ärilehele.

"Eelkõige oleme palunud saata rohkem infot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel, kes on vastutav nii konkreetse toetusraha jagamise eest ning ka tagasinõude suuruse otsustamise eest," edastas Euroopa Komisjoni vastuse komisjoni Eesti esindus, kes hetkel on vastava informatsiooni ootel.

EAS teatas eelmisel nädalal, et nõuab Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvalt OÜ Ermamaalt tagasi 10% 2006. aastal antud toetusest ehk 190 000 eurost 19 000 eurot. Toetusraha Ärma talu ja selle ümbruse ehitamiseks ja taastamiseks kulutanud endine president ja tema eksabikaasa Evelin Ilves lubasid seal avada turismitalu, mida seal kunagi ei ole olnud.

