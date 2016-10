Venemaa teatas eile, et teeb eeloleval neljapäeval õhurünnakutes Aleppole 8 tundi kestva pausi.

Pommitamine Aleppos 17. oktoobril (Reuters / Scanpix)

Niinimetatud "humanitaarne paus" kestab hommikul kella kaheksast kuni kella neljani päeval, vahendab BBC.

Vene kaitseministri sõnul on pausi eesmärgiks pakkuda tsiviilelanikele ning ka mässulistele võimalust linnast lahkumiseks.

Pommitamine Aleppos 17. oktoobril (AMMAR ABDULLAH)

Kuid ÜRO on seisukohal, et sellest ajast ei piisa ning välja tulnuks kuulutada vähemalt 12-tunnine paus. "Me tervitame igasugust pausi õhurünnakutes, kuid inimeste abistamiseks oleks vaja pikemat vaheaega," sõnas ÜRO kõneisik Stephane Dujarric.

Venemaa otsus relvarahuks tuli pärast seda, kui Aleppos oli õhurünnaku tagajärjel hukkunud 14-liikmeline pere.