Soomes on politseiuurimise all mees, kes filmis salaja veebikaameraga oma seksimist ligikaudu 70 naispartneriga.

Politsei kahtlustab 30. eluaastates meest, et see filmis aastatel 2011-2016 oma Helsingi korteris salaja kümneid naisi nendega seksimise ajal, kirjutas Iltalehti. Politsei on uurimise käigus avastanud mehe juurest umbes 70 videojäädvustust, igaüks erineva naisterahvaga.

Filmitud oli sülearvuti veebikaameraga, videod olid salvestatud arvuti kõvakettale ning sisaldasid eriti delikaatset ja intiimset materjali, rääkis Helsingi politsei.

Politsei on välja uurinud umbes 30 naise isikud, 40 isikud on jäänud seni tundmatuks, kuid samas on enamus ehk 65 salajäädvustust aegunud, nii et politsei ei saa nende suhtes eeluurimist alustada. Aegunud ei ole vaid kuue naise juhtum. "Need juhtumid on võimalik viia süüdistajale süüdistuse taotlemiseks, kui ohvrite isik on kindlaks tehtud ja nad nõuavad karistust. Praeguseks on politsei ühendust võtnud kahe naisega. Võite ette kujutada, mida nad mõtlevad, kui kuulevad sellisest asjast politseilt,“ kommenteeris Helsingi politseiuurija, kelle sõnul salaja filminud mees on politseiga koostööaldis.

Mehe motiiv on samas jäänud ebaselgeks. Levitanud ta oma seksistseene ei ole. Naistega vanuses 20-35 eluaastat tutvus ta seoses töö ja õpingutega ning internetis. Maksimaalne karistus sellise salategevuse eest on üks aasta vangistust.