Konservatiivne Rahvaerakond tuletab valitsusele arupärimisega meelde

kolme aasta möödumist Eesti laevakaitsjate vahistamisest



Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas välisminister Jürgen

Ligile arupärimise, millega soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et riik

ei ole suutnud Indias vahistatud Eesti laevakaitsjaid koju tuua.



Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas

osutab, et täna möödub kolm aastat ajast, mil India

politsei arreteeris mereturvafirmale Advanfortile kuuluva

piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli

ka 14 Eesti kodanikku.



„Välisministeerium on eelmise ministri Marina Kaljuranna isikus

kinnitanud, et antud teema on valitsuse prioriteet ja lubas teha kõik,

mis on meie võimuses, et neid vabastada. Paraku istuvad mehed ikka veel

Indias trellide taga,“ ütles Põlluaas. „Riik peab oma hätta sattunud

kodanike aitamisega tegelema esmajärjekorras mitte ainult sõnades, vaid

ka tegudes.“



Konservatiivne Rahvaerakond soovib välisminister Jürgen Ligilt vastust,

mida on välisministeerium viimaste kuude jooksul teinud, et

laevakaitsjad koju tuleksid ning mida kavatsetakse teha, et

laevakaitsjad vabaneksid kriminaalsüüdistusest.



Samuti soovib fraktsioon teada, kui kaugel on Eesti ja India vahelise

kriminaalkurjategijate vahetamise ja vangide üleandmise kokkuleppe

sõlmimine ning millist abi on laevakaitsjate vabastamisel küsitud või

saadud Euroopa Liidult.