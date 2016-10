Eesti telemaastikul on aegade jooksul läbi käinud palju legendaarseid karaktereid, saateid ja sarju. Mõned neist olid paremini õnnestunud, mõned vähem. Telearhiivi vaadates leiab ka saateid, mis praegu vaadates - kuidas kellele - kas häid aegu meelde tuletavad, või hoopis kummastust tekitavad.

“Monoloog tundmatuga”

Monoloog tundmatuga oli Eesti esimene ufosaade, mis oli ETV eetris aastatel 1990-1991. Saatejuht Vahur Kersna käis üle Eesti rääkimas ufosid näinud inimestega. “Me ei tea, kust nad tulevad. Me ei tea, kes nad on. Me ei tea, mida nad meist tahavad. Me ei suuda vastata ühelegi küsimusele. Meil on vaid inimesed ja lugu, mis nendega juhtus,” oli saate kirjelduseks.