TLÜ/Kalevi olukord oli vastupidine, kui eeldatava favoriidina mindi kohtumisele vastu kahe kaotuse pealt. Varasemalt jäädi alla nii Valgale kui Pärnule. Arvestades, et mäng TTÜ-ga oli viimaseks peaprooviks enne esimest FIBA Europe Cupi kohtumist, võis uskuda, et meeskond saavutab head vormi.

Mängukäik

Kohtumine sai TTÜ poolelt vaadates unelmate alguse, kui esimene veerandaeg võideti lausa 32:12. Rait Käbini hoolealustel õnnestus avaperioodil pea kõik, mis ette võeti.

Teisel veerandil sai TLÜ/Kalev mängu tagasi – kuigi rünnakul ei näidatud kõige paremat minekut, siis kaitses oldi selgelt aktiivsemad. Esimesed punktid sai TTÜ kirja alles pärast kuueminutilist mänguaega. Siiski juhtisid nad poolajaks 12 silmaga.

Kolmandal perioodil jätkasid Raido Roosi juhendamisel Kalevi mehed aktiivselt ning kaitses hoiti teist neljandikku järjest vastane alla 10 punkti. Sealjuures saadi ise rünnak korralikult käima ning enne viimast veerandit juhiti kuue silmaga.

Parimal juhul õnnestus TLÜ/Kalevil eduseis kasvatada 11 punktiliseks, kuid 60 sekundit enne kohtumise lõppu juhiti kolme punktiga. Seejärel viskas aga Sten Olmre kõigepealt vahe minimaalseks ning pärast Kalevi ebaõnnestunud rünnakut vormistas tema keskpositsiooni vise ka TTÜ 68:67 võidu.

Mis mängu otsustas?

Lihtsalt öeldes otsustas mängu Olmre tabav keskpositsiooni vise neli sekundit enne kohtumise lõppu – selleni viis aga kirg, usk ja tahe.

Käbin on suutnud TTÜ meeskonda süstida äärmiselt palju enesekindlust ja eneseusku, mis nad ka reedel selle hooaja kolmanda võiduni viis. Tihtipeale murduvad suure algedu saanud võistkonnad just sel hetkel, kui ise kaotusseisu jäävad. TTÜ-l seda aga ei juhtunud ning see on kindel märk tugevusest.

TTÜ peatreener Rait Käbin (TTÜ Korvpalliklubi / Facebook)

Kolmandal veerandajal sattusid samal ajal pingile Olmre, Akenpärg ja Järvelainen, kuid see ei rikkunud võistkonna rütmi. Vahetusmehed vedasid suurepäraselt välja ning kriitiline moment suudeti üle elada.

Kahe meeskonna vahe väljakul oli sära mängijate silmis. TLÜ/Kalev suutis küll raske tööga kaotusseisust välja tulla, kuid mängunaudingut sellest võistkonnast ei paistnud. Teisalt ei lasknud TTÜ ebaõnnestumistest hoolimata kordagi masti maha ning isukalt võideldi kõik 40 minutit.

Taktikalise poole pealt tegid Käbini hoolealused agressiivse mängu nii kaitses kui rünnakul. Vastaste tagamängijaid suruti pea 40 minutit üle väljaku, mis tegi rünnaku ehitamise TLÜ/Kalevi jaoks väga raskeks. Sellest annab tunnistust ka mängujuhtide tagasihoidlik esitus – Reimo Tamm ning Jahmal Jones viskasid kahe peale vaid kuus punkti.

Mõnetise nooruse ja uljusega maksis TTÜ rünnakul lõivu, kui sisse sattusid ka kiirustatud ja läbi mõtlemata lahendused. Näiteks Olmre seitse pallikaotust on selgelt liiga suur number. Siiski on nii-öelda eksimiseks antud luba meestele kasuks tulnud, mis peegeldub ka nende kartmatus ja julges mängustiilis.

Just tänu sellele enesekindlusele õnnestus TTÜ-l mängu tagasi tulla ning Olmrel otsustav vise tabada. Võitmine ja õnnestumised on nakkavad, aga samamoodi ka kaotamine ning ebaõnnestumised. Ebakindlus ja vähene tahe sai ilmselt TLÜ/Kalevile ka reedel otsustavaks.

Mängu kangelane

Kuigi Sten Olmre ei teinud kaugeltki veatut mängu, siis otsustava lõpuviske eest kuulub kangelase tiitel kindlalt temale.

Kohe esimesel veerandajal kolm kolmest sisse visanud tagamängija tabas kogu mängu peale viskeid väljakult 11/7 ning kostitas kaaslasi viie resultatiivse sööduga. Miinuspoolele lähevad kindlasti seitse pallikaotust.

Sten Olmre (TTÜ Korvpalliklubi / Facebook)

Hooaja alguse põhjal võib öelda, et Olmre on kindlasti üks selle aasta tõusvaid tähti. TTÜ peatreener usaldab teda sajaprotsendiliselt ja noormees pole siiani ka temale pandud ootusi petnud. 21-aastasena on tema näol tegemist kogu liiga ühe enesekindlama mängijaga.

Vaadates laiemat pilti, siis üldiselt on Eesti korvpallis väga vähe sellise natuuriga mehi nagu Sten Olmre. Näiteks TLÜ/Kalevi vastu alustas mees hästi, vajus mängu käigus veidi ära, kuid otsustavatel hetkedel ei jäänud ta midagi heietama. Just tema oli see, kes kaotusseisus olles võttis vastased julgelt ette ja ka külma närviga meeskonna võidule vedas.

Mängu patuoinas

TLÜ/Kalevi poolelt oleks raske kedagi eriliselt kiita, kuid noomituse võiks teha nii mõnelegi. Ilmselt suurimaks patuoinaks TTÜ vastu oli siiski mängujuht Jahmal Jones.

Väidetavalt juba meeskonda saabudes pool-vigane olnud ameeriklane tegeles kõige muu kui oma peamise ülesande ehk mängu juhtimisega. Vähe sellest, et ta tabas kümnest teele saadetud viskest vaid ühe, siis suretas ta isukalt kalevlaste mängu.

Pahatihti jäi pall selle mehe kätte pea pooleks rünnakuks seisma, kust aga edasi head lahendit ei tulnud. Peamiselt üritas Jones ise lõpuni minna ja skoori teha, kuid 10 protsendilise tabavuse juures see just kõige rohkem edu ei toonud. Lisaks jäid kaaslased mängust välja, mis meeskonna kindlust kindlasti ei tõstnud.

Varasemates mängudes edukamalt skoorinud Jones vedas seekord meeskonda selgelt põhja. Kuivõrd TLÜ/Kalevi võidureal seisab jätkuvalt suur null, siis võiks vaikselt selle mehe kohale võistkonnas mõtlema hakata. Veel enam, kui ta juba siia saabudes pidavat vigastusega kimpus olema.

Mis üllatas?

TTÜ poolelt ei saa üle ega ümber meeskonna hingest. Kõik, kes pingilt tulid, suutsid mängu sisse elada ega rikkunud mängu rütmi. Sellise koosseisu puhul on see ehk veidi üllatav, aga kindlasti positiivse poole pealt.

Eriliselt tuleks kiita Sander Viilupit, kes on pärast võrdlemisi tagasihoidlikku hooaega Audenteses end mängimas koduse meistriliiga tegijate hulka. Kuigi vise reedeses mängus eriti ei kukkunud, siis kaitses on tegemist äärmiselt kasuliku mehega, samuti suudab ta hästi ka lauavõitlusesse sekkuda.

Sander Viilup (TTÜ Korvpalliklubi / Facebook)

TLÜ/Kalevi poolelt on kindlasti negatiivne üllatus vähene isukus. Samuti hakkab üha rohkem tunduma, et välismängijatega on tänavu väga selgelt puusse pandud. Julgen öelda, et möödunud hooajal suuresti Kalevi edu taga olnud leegionärid – eelkõige Berhanemeskel ja Milka, aga ka Atkinson, on kõik paremad kui tänavuse aasta mehed.

Mis saab edasi?

Kuigi TLÜ/Kalevi peatreener Kalle Klandorf on homme algava eurosarja eel optimistlik, siis pealtnäha selleks erilist alust pole. Fakt on see, et hooaega on alustatud kolme kaotusega ja mitte midagi ütleva mängupildiga. Treenerite suurim ülesanne saab esmajärjekorras olema meestele motivatsiooni süstimine.

Eesti mõistes on nii Tamm, Kurg, Saks kui ka Vahter head korvpallurid, kuid mehed on selgelt mugavustsoonis. Puudub igasugune kirg ja tõestamise vajadus, kuid just see on edasiviiv jõud. Klandorfi ja Roosi esimene ülesanne saab olema meeskonna, kui ühtse terviku ja huvidega grupi ühendamine, seejärel võib alles edule loota.

TTÜ-le ei saa hetkel suuri etteheiteid teha. Käbin on saanud hooajale unelmate alguse ning ei ole põhjust, miks head esitused ei peaks jätkuma. Kindlasti tuleb jätkata samasuguse lusti ja enesekindlusega ning aasta jätkudes karastuvad mehed veelgi.