Alt laienevad püksid on hetkel küll moes, kuid miks tasub need just tööle minnes jalga panna?

Seitsmekümnendatest pärit alt laienevad püksid tekitavad inimestes vastakaid arvamusi. Mõni kiidab neid taevani, teine kirub aga maapõhja, sest need teevad normaalselt inimesest puu. Ajakiri Glamour aga soovitab, et kontoris töötavad naised peaksid sellised püksid kiiremas korras enda garderoobi hankima.

Miks?

Sellepärast, et ajakirja sõnul on alt laienevates pükstes midagi sellist, mis annab naisele juurde mõjuvõimu ja tõsiseltvõetavust. Liiga ei tee ka see, et sellised püksid teevad enamikest jalgadest kohe supermodellikoivad, mis omakorda annab naistele juurde enesekindlust.

Kindlasti tasub aga jälgida, et püksisääred liiga pikad poleks ning piki kontoripõrandat järgi ei lohiseks.