Laupäeva varahommikul jõudsid 197 maailma riigi esindajad kokkuleppele keskkonnale kahjuliku gaasi fluorosüsivesiniku (HFC) vähendamises sajandi keskpaigaks ligikaudu 80%. Selle kliimasoojenemist põhjustava gaasi kasutamise järk-järgulise vähendamisega loodetakse ära hoida 0,5 kraadine temperatuuri tõus.

„Kui varasemalt on Montreali protokoll käsitlenud ainult osoonikihti kahandavaid aineid, siis laupäevase otsusega võetakse luubi alla ka kliimamuutusi põhjustavad ained ehk HFCd. Nende ainete kasutamise vähendamine aitab kaasa eelmisel aastal Pariisis sõlmitud kliimakokkuleppe eesmärkide täitmisele. Kokkuleppe olulisusest annab aimu seegi, et selleni jõudmiseks kulus seitse aastat,“ ütles läbirääkimistel Eestit esindanud Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna juhataja Heidi Koger.

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamist hakati piirama 1980. aastatel läbi Montreali protokolli, mis on ainus rahvusvaheline kokkulepe, mille on ratifitseerinud kõik maailma riigid. Protokolli peetakse üheks edukamaks keskkonnalaseks leppeks, tänu millele on tänaseks mitmed osoonikihti kahandavate ainete grupid kasutuselt täielikult kõrvaldatud.