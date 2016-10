Inglismaal ja Wales'is on 20-34-aastaste meeste seas levinuim surma põhjus enesetapp, märgib AskMen. Naiste seas on see näitaja kolm korda madalam. (2014. aastal tõusis ka Eestis enesetappude arv hüppeliselt just noorte ja keskealiste meeste vanusegrupis ning enesetapp oli ülaltoodud vanuserühmas peaaegu sama sagedane surma põhjus kui vereringehaigused ja vähk kokku – toim). Mehed ei rutta otsima meditsiinilist või psühholoogilist abi. Gillian Bridge'i raamatus "The Significance Delusion" leitakse, et meie vaimse tervise probleemid tekivad osaliselt meie enda suhtumisest ja käitumisviisidest. Siinkohal raamatust 9 käitumisviisi, mida tasuks parema vaimse tervise nimel vältida.

Psühhoaktiivsete ainete kasutamine

Tasub teada, et depressiooni puhul on suitsetamisest loobumisest rohkem kasu kui antidepressantide võtmisest. Alkohol on ise depressant ja ka paljudel teisel elustiilinarkootikumidel on pikaajaline mõju vaimsele tervisele – kui suurt lühiajalist mõnu nad ka ei tekitaks.