Ilmselt on kõik kahetsenud mõnda enda tehtud otsust. Kuid, kuidas saada aru, et su endine kallim suure tõenäosusega kahetseb sinust lahku minemist?

Te läksite mõni aeg tagasi lahku, kuid sind närvib kahtlus, et äkki ta siiski kahetseb oma otsust. Kuidas sellest aru saada, et see tõesti nii on, mitte sa ei kujuta asju ette. Veebiportaal Womanitely toob välja mõned märgid, mis suure tõenäosusega viitavad sellele, et ta kahetseb teie suhte lõhkumist.

1.Ta uurib sinu tegemiste ja käekäigu kohta sinu sõpradelt.