Täisteratoodete kasulikkusest räägitakse palju, sest täisteras on alles nii tera kestad kui idud. Just seal peituvadki peamised vitamiinid ja mineraalained, mille mõju tervisele on kiiduväärt.

Näiteks eestlase põlisel toidulaual aukohal oleva rukkileiva peamine koostisosa – rukis- on tuntud magneesiumi, fosfori, kaaliumi ning B-vitamiini sisalduse poolest. B1- vitamiini teatakse kui vaimuvitamiini, sest see mõjutab efektiivselt inimese vaimset seisundit ja närvisüsteemi. Täistera sisaldab mitmeid erinevaid B-vitamiine, millest igaühel on oluline roll meie tervise heaolus. Miks B-vitamiinid head on?

- Rukkis leiduv B2-vitamiin kannab märkimisväärset osa silmade toonuse hoidmisel ning naha tervise tagamisel. Lõhenenud suunurgad, kergesti väsivad, sügelevad või põletikulised silmad viitavad sageli just selle vitamiini puudusele organismis.