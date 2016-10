Eesti ühe populaarseima elustiiliblogi Stellarium autor Stella K. Wadowsky annab meile väikese vihje selle kohta, mida trenditeadlikud moesõbrad sügisilmade saabudes kanda võiksid. Stellat inspireeris autentne tänavamood Briti elustiilibrändilt Superdry.

"Minu jaoks on sügis alati väljakutse. Eriti nõuab minult vaprust astuda õhtul pimedasse sügisesse, kus mind kostitab tugev tuul. Ometi otsustasime koostöös Superdryga muuta ka sügisõhtud eriti meeldivaks," räägib elustiiliblogi Stellarium autor Stella K. Wadowsky. Stella lõi neli erinevat looki, millega julgustab astuda vastu sügisele ja võtta sellest viimast. "Meie pildiseeriad on kantud mõttest "Sügisõhtus on asju" ja need on pühendatud neile, kes otsivad endale sooje ja mugavaid rõivaid, milles märgata sügisõhtu mängulisust. Kuid enne, kui sügisõhtusse astuda, tuleb end soojalt riidesse panna. Superdry aitab selles küsimusel igal sammul," kinnitab Stella.



Värskes sügistalvises kollektsioonis paneb Superdry rõhku kvaliteetsetele kangastele, põnevatele tekstuuridele ja kaunites sügistoonides värvigammale. Eriti naistekollektsioonis tõusevad esile põhjamaiselt väljapeetud urbanistlik stiil, mis on meisterlikult ühendatud toodete mugavuse ja funktsionaalsusega, ning brändile omane isikupäraste detailide rõhutamine, mis lisab autentsust ja meeldejäävust.



Nii naiste- kui meestekollektsioonis näeme ülitrendikaid bomber-jakke, aga ka alati moes olevaid trench-mantleid ning brändi klassikaks saanud kvaliteetseid nahktagisid ja -jopesid. Meestekollektsioon on muuhulgas inspiratsiooni saanud Briti legendaarsest mootorratturite stiilist. Ei puudu ka garderoobi kvaliteetsed baasesemed, näiteks brändi tuntud T-särgid, samuti ei pea pettuma sportliku rõivastuse eelistajad – valikut jätkub nii linnatänavale kui ka sportlikuks vabaaja veetmiseks .