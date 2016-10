Sõnni meeleolu sõltub väga palju sellest, mida teised nende kohta mõtlevad ja ütlevad. Nad soovivad olla kõiges head. Kui oled selle tähemärgi esindaja, lõpeta oma piinamine mõttega, et sa ei ole piisavalt hea, kui sa kellelegi ei meeldi. Keskendu iseendale ja oma vajadustele. Sa pead teiste asemel õnnelikuks tegema iseenda.

Jäär on paljudes tegemistes üsna raskemeelne, sest ta usub, et maailm lõpetab ilma temata tegutsemise. Ta on oma elule seadnud kõrged eesmärgid ja muudkui rassib eesmärkide saavutamiseks – puhata ta ei oska. Kui midagi läheb valesti, on Jäär pettunud, tunneb ärevust ja satub stressi, kirjutab Womanitely. Jäärad ongi ärevusele, depressioonile ja muudele psüühikahäiretele oma tundliku meele tõttu väga vastuvõtlikud. Kui oled selle tähemärgi esindaja, on sul viimane aeg lihtsalt lõõgastuda ja õppida elu nautima.

Iga ärevusehoog tekitab stressi ning suur ärevusetase võib vallandada paanikahäire. Et ärevus ei ole nali, vaid võib muutuda tõsiseks haiguseks, ei tohi seda ignoreerida ning sellega tuleb tegeleda. Näiteks otsida abi arstilt. Kuid ka ärevuse põhjused on olulised ning osa sellest peitub tähtkujus, milles sa oled sündinud.

Kaksikutele kipub iga väikseimgi probleem tunduma suurena ning ta keskendub sellele liiga palju. Kaksikud on väga emotsionaalsed ning sestap ei suuda nad alati probleemidega tegeledes oma viha kontrollida. Kaksikud peaksid õppima abi küsima ja seda ka vastu võtma, sest tänu sellele on võimalik stressi oluliselt vähendada.

Vähid on oma olemuselt murelikud tüübid. Nad on ülimad perfektsionistid, kes ei suuda tunnistada oma vigu või nendega tegeleda. Nad ei kannata kriitikat ning võtavad seda liialt isiklikult. Nad muretsevad palju teiste arvamuse pärast ning püüavad olla parimad kõiges, mida teevad. Kui oled Vähk, õpi elu lõdvemalt võtma!

Lõvid enamasti ei hooli sellest, mida teised ütlevad ja teevad. Kuid samas rõhuvad nad sageli oma elu ebaõnnestumiste peale. Ning kui midagi läheb valesti, muutub Lõvi tusaseks. Kui sa oled selle tähemärgi esindaja, peaksid õppima mõistma, et ebaõnnestumised on osa meie elust. Ilma ebaõnnestumisteta ei saa me ei kasvada ega areneda.

Neitsi on ülemõtlemise maailmameister. Samuti muretsevad selle tähtkuju esindajad oma armuelu pärast rohkem, kui peaksid. Neitsid kirjutavad enda jaoks alati kõige hullema stsenaariumi, kuigi ise enamasti tuleb kõigega edukalt toime. Kui oled Neitsi, pead samuti õppima vabamalt võtma.

Kaaludel on raske mõista, et elu ei ole alati õiglane – mõnikord tuleb aga elu ja olukordi võtta täpselt sellisena, nagu nad on. Ka Kaaludena olete lihtsalt inimene, kes ei saa muuta seda, mida inimene muuta ei saa. Pea seda meeles järgmine kord end ebaõiglasest olukorrast leides.

Skorpionid on üsna isekad, hoolides enamasti vaid iseenda heaolust. Ärevaks võib selle tähemärgi esindajaid muuta aga ebaõnn armastuses ja tähelepanu. Neid kahte asja ihkavad nad maailmas üle kõige. Kui nad neid ei saa, on nad lakkamatult mures, kas ikka väärivad kõike. Skorpion peab õppima mõistma, et kõik inimesed ei pea temast hoolima ja teda armastama.

Ambur vihkab reegleid, kohustusi, kriitikat ja teiste inimeste ootusi enda suhtes. Neil on sageli probleeme tähtaegadega ning see põhjustab neile kuhjaga stressi. Neile tundub, et teised tahavad neile alati öelda, kuidas elada. Amburid peaksid keskenduma oma õnnele ning lõpetama suhted inimestega, kes üritavad neile pähe istuda.

Kaljukitski paneb palju rõhku iseendale. Nad seavad oma elule kõrged ootused ja püüdlevad raskesti saavutatavate eesmärkide poole. Kui nendeni tee on raske või ületamatu, muutuvad nad masendunuks. Nad rõhuvad liialt pisiasjadele ning vihastavad, kui nende kaaslased ei võta neid tõsiselt. Kui oled Kaljukits, õpi mõistma, et miski pole täiuslik. Võta vabalt!

Veevalaja ärevuse algpõhjus on lakkamatu rööprähklemine. Veevalaja püüab saavutada liiga palju asju korraga ja kui seda ei suuda, mida juhtub sageli, tabab teda stress ja depressioon. Lihtsalt võta end kokku ja tee ebaõnnestunud asjad uuesti, ükshaaval.