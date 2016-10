Vabaerakonna saadikud esitasid täna kaitseministrile arupärimise kaitsekulutuste tõhususe ja läbipaistvuse kohta. Riigikogu riigikaitse komisjoni liige Ain Lutsepa sõnul on Eesti kaitsekulutused stabiilselt kõrged ja järgmine samm on tagada, et iga euro oleks kasutatud parimal viisil.

„Halvenenud julgeolekuolukord nõuab iseseisva kaitsevõime tugevdamist. Eestil on võimalus vaadata kriitiliselt üle kaitsevaldkonna tegevused ning leida kohad, kus vahendeid on kasutatud ebatõhusalt või ebaotstarbekalt ning suunata need reaalselt kaitseväelaste väljaõppe, varustuse ja motivatsiooni parandamiseks ning relvastuse uuendamiseks. See kindlasti tagab kaitseväele ja kaitsekulutustele veelgi suurema poolehoiu. Kodanikud toetavad, kui nad usaldavad,“ ütles Lutsepp.

Lutsepa sõnul on sisejulgeoleku valdkonnas tehtud suured reformid, mis võimaldasid tööd paremini korraldada ja investeeringuid teha. „Ka riigikaitse puhul tuleb analüüsida, kas kaitseväe transpordi- ja kinnisvaravaldkond ning personalipoliitika on piisavalt säästlik ja läbipaistev. Samuti tuleb küsida, kas loodav Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tagab riigihangete sujuvamat läbiviimist,“ sõnas saadik.

„Kaitseminister peab selgitama, kas kaitsekulutuste auditeerimine on piisavalt hea ja kuidas see toimub. See temaatika ei ole kahjuks piisavalt tähelepanu pälvinud,“ lõpetas Ain Lutsepp.