Nädalavahetusel leidis Hilton Tallinn Park hotellis aset heategevuslik Päikesegala, millel koguti raha Eesti vähekindlustatud perede lastele suvelaagrite korraldamiseks. Oksjonil kogutud raha eest saab järgmisel aastal laagrisse ligi 200 last.

Tallinn Reval Rotary klubi president ja Päikesegala ühe korraldaja Kristel Voltenberg märkis, et tihti ei saa puudustkogevad või ka lihtsalt lasterohked pered lubada oma lastele eakohaseid tegevusi, sest need on enamjaolt tasulised ja kallid. Keerulised võivad olla just suvevaheajad ning kui peres sirgub mitu last, on valikute tegemine veelgi raskem. Seetõttu läheb kogu galaõhtu tulu suviste lastelaagrite korraldamiseks vähekindlustatud perede lastele.

Lisaks piletitulule koguti raha heategevusliku oksjoni käigus. Laste heaks andsid panuse oksjonil Päikeselaagri patroon Marina Kaljurand, maestro Arvo Pärt, ooperilaulja Annely Peebo, tunnustatud Eesti moeloojad ja ehtekunstnikud ning Hilton Tallinn Park.