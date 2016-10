Taani päritolu filminäitleja Mads Mikkelsen on teinud suurepäraseid karakterrolle paljudes filmides, meenutagem kasvõi Le Chiffre tegelaskuju James Bondi seeria 21. osas “Casino Royale”. 16. oktoobril esilinastunud psühholoogilises lühithrilleris "Le Fantôme" on Mikkelsen taas peaosas, mängides nauditavalt tõelist pahalast – palgamõrtsukat.

Reklaamimaailm on järjest kaugenemas banaalsetest tootetutvustustest. Loovmeeskonnad mõtlevad välja ootamatuid lahendusi, kuidas asjad meie jaoks meeldejäävaks ja ihadusväärseks muuta. GTB ja RSA Films koostöös sündis kaheksa minuti pikkune põnevik "Le Fantôme", kus Mikkelsenile lisaks teeb suure rolli Fordi uus maastur Edge.

Tiheda sündmustikuga dramaatiline lühifilm on osa uue Ford Edge'i tutvustamiskampaaniast. Mikkelsenile lisaks näeme "Le Fantôme´is" kurjust pritsimas ka legendaarset õudusfilmistaari Barbara Steele’i. Filmi režii on teinud tunnustatud inglise filmilavastaja Jake Scott. Mitmekihiline lühilugu on üles filmitud Horvaatia looduskaunites kohtades.

