Eile õhtul kohtusid Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaks suurt Liverpool ja Manchester United. Küllaltki uinutavas 0:0 viigis oli ManU peatreeneri Jose Mourinho sõnul süüdi Liverpooli passiivne mäng.

"Me takistasime nende mängimist, aga nad olid ka kaitses väga head," sõnas Mourinho. "Nad olid väga ettevaatlikud. Nad mängitasid millegipärast Emre Cani ja Jordan Hendersoni kogu aeg ainult ühe koha peal. Ma arvan, et see oli nende soov meid kaitses kontrollida, millega said hästi hakkama."

ManU hoidis palli kõigest 35% ajast ning võistkonna peatreeneri sõnul mängis väravateta viigis rolli ka nende hea kaitset, kuid Liverpool oleks mõne ära lööma. "Nad lõid raamidesse ainult kaks lööki 65% pallivaldamisega. Liverpooli suhtes tuleb olla kriitiline. See on nende probleem, mitte meie."

Portugallasest peatreener pidas viiki positiivseks tulemuseks. "Matš oli mõleamle võistkonnale raske, aga pigem rohkem neile kui meile. Me kontrollisime ka mängu emotsioone. Ma pole kunagi kuulnud nii vaikset Anfieldi staadionit."